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Пропутінська співачка Нетребко планує виступ в Італії: Україна закликала скасувати концерт

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Пропутінська співачка Нетребко планує виступ в Італії: Україна закликала скасувати концерт
Анна Нетребко активно підтримує Путіна
фото: Associated Press

МЗС України показало, як Анна Нетребко підтримувала Путіна та його режим

Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка підтримує диктатора РФ Володимира Путіна, планує вийти на сцену у Римі, Італія. Україна закликає скасувати її концерт. Відповідну заяву опублікувало Міністерство зовнішніх справ України у соцмережі Х.

«Багаторічна підтримка цією артисткою режиму Путіна не стримує світові сцени від того, щоб співпрацювати з нею. Але як можна насолоджуватися виступами особи, яка є співучасницею злочинів Росії?», – йдеться у заяві.

У відео показано, як Анна Нетребко підтримувала Путіна та його режим.

Нагадаємо, російська оперна співачка Ганна Нетребко, яка виражає підтримку війни Росії в Україні, не виступатиме у листопаді у Таллінні. Організатори вже скасували цей виступ.

До слова, улюблена оперна співачка Путіна подала до суду на відомий театр Metropolitan Opera. Вона хоче отримати компенсацію за скасовані виступи.

Читайте також: Берлінська опера дозволила пропутінській співачці Нетребко виступити на сцені
Теги: Україна МЗС Італія концерт співачка путін путінський режим

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