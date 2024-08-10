Пропутінська співачка Нетребко планує виступ в Італії: Україна закликала скасувати концерт

МЗС України показало, як Анна Нетребко підтримувала Путіна та його режим

Російська оперна співачка Анна Нетребко, яка підтримує диктатора РФ Володимира Путіна, планує вийти на сцену у Римі, Італія. Україна закликає скасувати її концерт. Відповідну заяву опублікувало Міністерство зовнішніх справ України у соцмережі Х.

«Багаторічна підтримка цією артисткою режиму Путіна не стримує світові сцени від того, щоб співпрацювати з нею. Але як можна насолоджуватися виступами особи, яка є співучасницею злочинів Росії?», – йдеться у заяві.

Russian Anna Netrebko returns to the stage of the Roman Opera.



The artist's years of support for Putin's regime doesn’t stop the world's stages from welcoming her.



How can you enjoy the performance of a person-accomplice to 🇷🇺's crimes?



📹 @United24media#NoStageForRussia pic.twitter.com/IYtO6BeLVr — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) August 10, 2024

У відео показано, як Анна Нетребко підтримувала Путіна та його режим.

Нагадаємо, російська оперна співачка Ганна Нетребко, яка виражає підтримку війни Росії в Україні, не виступатиме у листопаді у Таллінні. Організатори вже скасували цей виступ.

До слова, улюблена оперна співачка Путіна подала до суду на відомий театр Metropolitan Opera. Вона хоче отримати компенсацію за скасовані виступи.