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Зеленський розповів, скільки років миру вкрав Путін у світу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський розповів, скільки років миру вкрав Путін у світу
Зеленський зазначав, що саме диктатор Путін винен у крадіжці миру в світі
фото з відкритих джерел

Зеленський зауважив, що Путін вже понад 10 років втручається у справи африканських країн від Судану до Малі та у Сирійську війну

Президент Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін вкрав у всього світу 13 років миру. Про це Зеленський заявив під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі.

«Я високо ціную вашу готовність почути відповіді на справді важливі запитання: коли закінчиться війна? Чи можлива третя світова війна? Чи вже час вести переговори з Путіним? Повномасштабна війна в Європі триває вже майже два роки. Враховуючи час від початку російської нелегальної анексії нашого Криму (війна – «Главком») триває майже 10 років», – заявив Зеленський.

Очільник України зауважив, що Росія вже понад 10 років втручається у справи африканських країн від Судану до Малі та у Сирійську війну.

«Сирійська війна, яка досі кровоточить через рішення Путіна довести щось світу. І це триває вже майже 13 років. Насправді один чоловік вкрав принаймні 13 років миру і замінив їх болем та кризами, які впливають на весь світ», – підкреслив президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російська агресія стосується не лише України, а можливі напрямки агресії РФ дедалі більше прояснюються. За словами глави держави, ті, хто вважають, що російська загроза стосується лише України, дуже помиляються.

Зазначимо, сьогодні, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також повідомлялося, що Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі отримає послання від американського лідера Джо Байдена щодо війни з Росією, яке йому передасть радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Читайте також: Форум в Давосі: Зеленський зустрівся із держсекретарем США
Теги: путін війна Володимир Зеленський Сирія росія

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