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ISW пояснив, чому Росія прагне закуповувати балістичні ракети за кордоном

Діана Гасюк
glavcom.ua
ISW пояснив, чому Росія прагне закуповувати балістичні ракети за кордоном
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

ВПК Росії може виробляти близько 4 ракет «Іскандер» і чотири ракети «Кинджал» на місяць

Росія активізує зусилля щодо імпорту балістичних ракет з-за кордону, оскільки ці ракети за певних обставин виявляються більш ефективними для ураження цілей в Україні. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти аналітичного центру ISW вказують, що ВПК Росії може виробляти близько чотирьох ракет «Іскандер» і чотири ракети «Кинджал» на місяць, хоча неясно, скільки ракет С-300/С-400 може виробляти промисловість країни-агресора.

За думкою фахівців, російська оборонна промисловість, ймовірно, не зможе забезпечити масове виробництво балістичних ракет, необхідних для постійної «ударної кампанії» проти України, що потребує постійного використання значної кількості ракет. Отже, ймовірно, Росії доведеться придбати балістичні ракети за кордоном, якщо вона планує продовжувати масштабні ракетні атаки проти України.

Зазначається, що росіяни регулярно використовують балістичні ракети малої дальності для завдання ударів по українських містах, і ці ракети, мабуть, більш ефективні для подолання української ППО.

Експерти зазначають, що ефективність російських балістичних ракет, схоже, частково залежить від конфігурації «парасольки» ППО України в цільовій зоні та ударного комплексу, частиною якого є ракети.

Як повідомлялося, Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

США готують додаткові санкції проти осіб, які причетні до до передання Росії військової допомоги з Північної Кореї та Ірану – зокрема балістичних ракет.

Теги: Північна Корея Кинджал балістичні ракети санкції росія

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