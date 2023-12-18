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ЄС запровадив 12-ий пакет санкцій проти Росії: на що накладається заборона

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС запровадив 12-ий пакет санкцій проти Росії: на що накладається заборона
Окрім економічних санкцій, Рада ЄС вирішила включити до списку значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.
фото ілюстративне

Накладається заборона на прямий чи непрямий імпорт або перевезення алмазів з Росії

Сьогодні, 18 грудня, Європейський Союз ввів в дію новий, 12-ий, пакет санкції проти Росії. Про це повідомляє сайт ЄС.

«У цьому 12-му пакеті ми пропонуємо потужний набір нових списків і економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину. Наше повідомлення чітке, як я вже заявляв, коли очолював неформальну Раду із закордонних справ у Києві: ми залишаємось непохитними у своїй відданості Україні та продовжуватимемо підтримувати її боротьбу за свободу та суверенітет», – заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

На що накладається заборона:

Російські алмази
Накладається заборона на прямий чи непрямий імпорт або перевезення алмазів з Росії. Ця заборона поширюється на алмази походженням з Росії, алмази, що експортуються з Росії, алмази, що прямують транзитом через Росію, і російські алмази, оброблені в третіх країнах. Заборона також поширюється на ювелірні вироби з російськими діамантами.

До санкційного списку було додано 29 організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії у її війні проти України. Деякі з них належать до третіх країн та залучені до обходу торгових обмежень, або є російськими організаціями, залученими до розробки, виробництва та постачання для військово-промислового комплексу Росії електронних компонентів.

Подовжено заборону на транзит для товарів і технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС до третіх країн через територію Росії.

Буде запроваджено жорсткіші правила впровадження обмеження цін на нафту. Також посилений механізм обміну інформацією дозволить краще ідентифікувати судна та організації, які здійснюють оманливі дії, такі як переміщення з судна на судно.

Рада вирішила запровадити правила сповіщення про продаж танкерів будь-якій третій країні, щоб зробити їх продаж та експорт більш прозорими. Мова зокрема про вживані транспортні засоби, які можуть бути використані для ухилення від заборони на імпорт російської сирої чи нафтопродуктів і обмеження цін G7.

Сьогоднішнє рішення додає Швейцарію до списку країн-партнерів, які застосовують набір обмежувальних заходів щодо імпорту чавуну та сталі з Росії.

Окрім економічних санкцій, Рада вирішила включити до списку значну кількість додаткових фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, Україна пішла на поступки Австрії заради 12-го пакету санкцій ЄС проти РФ.

Теги: росія санкції експорт імпорт Україна Європейський союз

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