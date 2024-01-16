Зеленський прибув у Давос на зустріч із Столтенбергом

Володимир Зеленський: «Розпочав роботу в Давосі із зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом»

Сьогодні, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це глава держави повідомив у Facebook.

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«Розпочав роботу в Давосі із зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Обговорили багато важливих питань.

Ситуація на полі бою, оборонні потреби нашої держави, подальше посилення української системи протиповітряної оборони, підготовка наступного саміту НАТО у Вашингтоні, робота з партнерами над двосторонніми безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Дякую за стійку підтримку нашої держави в захисті від російського вторгнення», – написав Зеленський.

Нагадаємо, 15 січня президент Володимир Зеленський прибув до Швейцарії з робочим візитом. Глава держави проведе низку двосторонніх зустрічей, зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі. Також у Берні проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій та президенткою Віолою Амхерд.

До слова, міністр оборони Рустем Умєров у Давосі заявив, що стратегічною метою України залишається вихід на кордони 1991-го року, включно з адмінкордонами Донецької й Луганської областей і Кримом.