Ракета РФ порушила повітряний простір Польщі: влада країни назвала ймовірний задум Кремля

Кремль хотів перевірити, якою буде реакції польської влади

Польська влада не виключає, що Росія могла навмисно вчинити провокацію з ракетою, яка порушила повітряний простір країни під час масового обстрілу України 29 грудня. Про це повідомив глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера, якого цитує Reuters.

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«Я не можу цього виключити. (Наші) союзники також не виключають цього», – сказав він, відповідаючи на питання, чи був інцидент з ракетою провокацією чи нещасним випадком.

На думку Севера, важко припустити, що 40-кілометровий прорив від кордону був випадковим, тип траєкторії дуже суттєво порушує повітряний простір Польщі.

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Чиновник також припустив, що зміна уряду у Польщі теж могла бути однієї з причин провокації. За його словами, ймовірно, Кремль хотів перевірити, якою буде реакції польської влади.

Нагадаємо, що під час масованого обстрілу РФ території України 29 грудня повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт. Пізніше з'ясувалося, що то була російська ракета. У зв'язку з інцидентом польський президент Анджей Дуда скликав термінову нараду з військовими.