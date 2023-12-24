Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Розвідка відреагувала на статтю The New York Times про готовність Путіна до перемир’я

Надія Карбунар
glavcom.ua
Розвідка відреагувала на статтю The New York Times про готовність Путіна до перемир’я
Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях
фото з відкритих джерел

Володимир Путін нібито посилає «сигнали» Заходу про бажання заморозити війну в Україні

Російський режим дійсно хотів би якомога скоріше завершити війну проти України. Але війна має бути завершена на умовах України та відповідно до міжнародного права. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

Напередодні американське видання The New York Times повідомило з посилання на джерела, що російський диктатор Володимир Путін нібито посилає «сигнали» Заходу про бажання заморозити війну в Україні та почати переговори.

За словами двох близьких до Кремля колишніх високопоставлених російських чиновників, а також американських і міжнародних чиновників, Путін пропонує заморозити бойові дії на нинішніх лініях. Такі ж сигнали Путін також надсилав роком раніше – восени 2022 року.

«Він дійсно готовий зупинитися на нинішніх позиціях. Він не бажає відступати ні на метр», – сказав один із колишніх високопоставлених російських чиновників, передаючи повідомлення, яке, за його словами, посилає Кремль.

За словами Юсова, у Москві справді хочуть швидкого завершення війни, попри заяви російської пропаганди. Цього хоче і Україна, але на власних умовах та відповідно до міжнародного права.

«Звичайно, вони б хотіли якомога швидше закінчити вторгнення. Інша справа – на яких умовах. З точки зору українського інтересу і міжнародного права: Росія – це злочинець і має бути покарана. Україна, звісно, зацікавлена в тому, щоб закінчилася ця геноцидна війна, але з відновленням нашої територіальної цілісності та покаранням злочинців», – сказав він.

Представник ГУР також зауважив, що подібні публікації в західній пресі потрібно моніторити, аналізувати, робити висновки та пояснювати, який інтерес може за ними стояти. Але водночас такі матеріали демонструють, що Захід не забув про Україну.

«Такі матеріали навіть добре, бо це заперечує те, що світ забув про Україну. Ми бачимо зараз цілу низку присвячених Україні матеріалів на перших шпальтах провідних видань. Це часто дискусійні матеріали і ми маємо займати нашу проактивну позицію», – додав Юсов.

Як повідомлялося, попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів

За словами співрозмовників видання, Путін ще від вересня натякає на готовність до перемир'я, яке б зупинило бойові дії на поточних позиціях. Ще рік тому, восени 2022 року, додають американські чиновники, Путін цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході країни.

Путін дав зрозуміти, що він задоволений захопленою територією України та готовий до перемир'я.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький вказав на дві ключові фобії Кремля – це зміна режиму в Москві та розпад країни на тлі контрольованої поліцейської держави.

Читайте також: ISW проаналізував «сигнали» Путіна про готовність зупинити війну
Теги: росія Міноборони війна путін Україна злочинець диктатор переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країнам Заходу доведеться збільшити витрати на оборони і підтримати Україну у війні з РФ
Міністр оборони Британії озвучив загрозу від перемоги Путіна
Сьогодні, 16:50
Популярність Путіна продовжуватиме падати, але це не зупинить його жахливі дії
Ліквідація Путіна: ексочільник ЦРУ припустив, коли приберуть диктатора
Сьогодні, 15:41
Арестович хоче, щоб Путін зробив його президентом?
Арестович вважає Путіна братом
Сьогодні, 13:01

Події в Україні

Ворог збільшив кількість артобстрілів на лінії фронту – Генштаб
Ворог збільшив кількість артобстрілів на лінії фронту – Генштаб
Ухилянт попросив пом’якшити покарання, бо допомагає ЗСУ: що вирішив суд
Ухилянт попросив пом’якшити покарання, бо допомагає ЗСУ: що вирішив суд
Прикордонники вразили виконаним у центрі Києва різдвяним хітом
Прикордонники вразили виконаним у центрі Києва різдвяним хітом
Окупанти на півдні будують оборонну лінію, як нацисти під час Другої світової
Окупанти на півдні будують оборонну лінію, як нацисти під час Другої світової
Розвідка відреагувала на статтю The New York Times про готовність Путіна до перемир’я
Розвідка відреагувала на статтю The New York Times про готовність Путіна до перемир’я
Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою
Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Відмовився воювати, бо батько в окупації. Переселенець сідає в тюрму
22K
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
15K
Фаріон зібрала в Києві аншлаг (фото)
7456
Звідки береться багатство. Простий закон економіки
7182
Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч
5831
Як святкувати Святвечір: прикмети, традиції та заборони

Новини

Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua