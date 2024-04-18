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Просували проросійські наративи: TikTok заблокував акаунти популярних блогерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Просували проросійські наративи: TikTok заблокував акаунти популярних блогерів
TikTok заблокував сторінку підозрюваного в держзраді блогера Анатолія Шарія
фото з відкритих джерел

У TikTok стартував процес блокування інструментів поширення російської дезінформації

TikTok заблокував 24 облікові записи, що поширювали російську дезінформацію у соцмережі. Робота над обмеженням подібних акаунтів триває. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Зокрема, під блокування потрапили:

  • колишня ведуча «каналів Медведчука» Діана Панченко, підозрювана в держзраді;
  • антивакцинатор Остап Стахів;
  • народний депутат Олександр Дубінський, якому оголошену підозру в держзраді;
  • блогер Анатолій Шарій, проти якого теж відкрито справу про держзраду;
  • блогер Мирослав Олешко.

Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначив, що серед облікових записів – «дійсно великі» сторінки.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соціальної мережі TikTok, щоб протистояти поширенню російської пропаганди на платформі. 

Як повідомлялося, в Україні склали список ворожих акаунтів та сторінок Х (Twitter). Цим займався Центр протидії дезінформації та Кібердепартамент СБУ. Зазначимо, у 2024 році «мирні переговори» – це топ-тема російської пропаганди.

До слова, проросійські націоналістичні партії отримують високі результати у Франції, Німеччині та інших країнах, тому Кремль зацікавлений у посиленні своїх меседжів. Зокрема, йдеться про фейк, що через два роки після повномасштабного вторгнення бажання Заходу надавати допомогу Києву начебто зменшується.

Читайте також: Чи потрібно регулювати соцмережі?
Теги: Анатолій Шарій пропаганда пропагандист TikTok соцмережі

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