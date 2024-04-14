Російська пропаганда намагається переконати українців у поразці. Що з цим робити

Як вирішує наше інфополе вплив ворожої пропаганди?

Зараз той етап на фронті, що можна сказати що наступ росіян видохся. Вони ще окремим механізованими ротами ще щось стараються зробити, але порівнювати з зимою вже не можна.

І їх швиряють вперед тільки тому, що знають що в нас мало людей в окопах. І поки це так, вони стараються максимально використовувати вікно можливостей. Статистика показує, що росіяни зараз несуть дуже сильні втрати по техніці та особовому складу. Але продовжують йти вперед.

Тобто вони розуміють, що як тільки окоп, який повинно захищати 10 бійців ЗСУ, а не 2-3 як зараз, буде на постійній ротації обороняти хоча б семеро, то в їх атаках вже не буде сенсу і буде повтор весни 2023 року, коли одразу після штурмів вони пішли в глуху оборону накопичуючи сили на наступний раунд. Зараз для них раунд продовжується. Так, ціною дуже потріпаних підрозділів, великої втрати техніки, але продовжується.

З того що я знаю по перехопленнях – в них дуже складна ситуація. Але вони підчистили своїх блогерів-правдорубів, запустили в фейсбук ботів які сиплять маніпуляції на тему мобілізації та нелегітимності президента (і таких ботів лайкають абсолютно реальні люди), і подивіться як змінився інфопростір?

Не у бійців, в нас то якраз все плюс мінус так само, а саме у цивільних, чий світоогляд по війні нерозривний від телеграм-каналів та фейсбуку.

Я розумію чому повільно йде набір у ЗСУ. Легше погоджуватись захищати свою країну коли твоя армія перемагає, а не коли вона в постійній обороні з недостатньою кількістю особового складу. Але з пропагандою теж щось треба робити.