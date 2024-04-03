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Ексглава МЗС Латвії пояснила, як передбачити долю Путіна і яку роль в цьому має зіграти Україна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ексглава МЗС Латвії пояснила, як передбачити долю Путіна і яку роль в цьому має зіграти Україна
Сандра Калнієте: «Хочеш миру – готуйся до війни»
фото: Andrejs Strokins for Parliament Magazine

Сандра Калнієте радить вивчати історію Росії: «У Росії жоден режим після втрат на війні не встояв»
 

Дуже важливо, щоби Україна перемогла у війні проти Росії. У Росії жоден режим після втрат на війні не встояв. Про це заявила колишній міністр закордонних справ Латвії Сандра Калнієте у інтерв'ю «Главкому»

«Візьміть Російсько-японську війну 1903 року, Революцію в Росії 1905 – 1907 років, Першу світову війну, Афганістан. Тож усі дивляться на вас», – зазначила вона.

Калнієте переконана, шо перемога України у війні з Росією – це гарантія миру приблизно на 20 років, за які світ встигне підготуватися до нової російської агресії, оскільки путінський режим ніколи не змириться зі своєю поразкою. 

«Перемога – це гарантія миру приблизно на 20 років для нашої частини Європи (зокрема території ЄС), включно з Україною. Протягом цих 20 років ми зможемо підготувати свої м'язи, щоб Росія більше не наважилася напасти. Хочеш миру – готуйся до війни», – додала вона. 

Також Калнієте переконана – розмови про демократичні зміни в Росії найближчі 10-20 років не мають сенсу, адже для таких перетворень наразі просто не існує підґрунтя, бо демократичні перебудови неможливі, адже більшість російських опозиціонерів або вбиті, або сидять у в'язниці, або закордоном. 

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До слова, громадяни РФ все більше жалкують про те, що 24 лютого 2022 року армія за наказом президента Володимира Путіна вдертися в Україну. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологами RussianField, передає The Moscow Times.

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Станом на лютий 2024 року рекордні 38% громадян заявили, що скасували б рішення про початок «воєнної операції», якщо мали б таку можливість. У порівнянні з березнем 2022 року кількість таких людей збільшилася на 10 процентних пунктів.

Теги: росія міністр війна путін путінський режим Україна

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