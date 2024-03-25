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Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли
Соловйов розлютився та звинуватив білгородців, які жаліються на постійні обстріли
фото з відкритих джерел

Соловйов назвав «мерзенною істерикою» скарги білгородців на обстріли міста

Російський пропагандист Володимир Соловйов назвав «мерзенною істерикою» скарги білгородців на нескінченні обстріли міста і натрапив на критику з боку мешканців прифронтового населеного пункту. Білгородці запропонували йому переїхати до міста разом із дітьми та відчути, що таке атаки. Свою позицію Соловйов озвучив під час передачі на каналі «Росія 1». Він розповів, що днями заїхав до Білгорода.

«Пішла велика кількість різних тварей, що прикидаються блогерами, які казали: «От, федеральна влада забула Білгород, допоможіть людям! Люди нічого немає, це кошмар, люди почуваються покинутими, як ви можете! Поки Москва гуляє, Білгород гине». Вся ця мерзенна істерика, яку відразу підхоплюють «укронацистські» ЗМІ», – сказав Соловйов.

Після візиту пропагандист сказав, що федеральна влада допомагає Білгороду. Він зазначив, що інші регіони забирають до себе на час дітей.

«Усім тим, хто намагається сказати, що федерали Білгород кинули: заткніться, тварюки! У грудні губернатор Гладков прийшов в уряд і сказав, що за його відчуттями відбувається. Уряд моментально виділив мільярд. На ці гроші була закуплена бронеплівка, якою обклеїли шибки, і тому дивовижний ефект від розбитого скла мінімізований. Було збудовано спеціальні укриття, які розставляють по всьому місту», – заявив Соловйов.

Натомість сам же Соловйов пересувався містом у бронежилеті.

У результаті жителі Білгорода сильно розлютилися на слова пропагандиста та почали масово писати коментарі на сторінці «Соловйов Live» у забороненій в Україні соцмережі «ВКонтакте». Користувачі соцмережі пропонують пропагандисту проїхатися у громадському транспорті без бронежилета чи взагалі переїхати до Білгорода разом із дітьми.

«Ваш цинізм, а інакше цього і не назвати, викликає огиду», «Чи не хоче ваш Соловйов у Білгороді пожити», «Чому тоді в бронежилеті містом ходив?» і подібне пишуть білгородці у мережі.

Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли фото 1
Пропагандист Соловйов звинуватив жителів Білгорода через скарги на обстріли фото 2

Нагадаємо, увечері 23 березня у Білгороді пролунали вибухи. Окупанти заявили про ракетну атаку і постраждалих.

Також повідомлялося, що дрони нібито атакували чотири російські області. За даними росіяни, у Білгороді пошкоджені житлові будинки та бізнес-центр.

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Теги: війна обстріл пропагандист Білгород Володимир Соловйов

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Політика

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