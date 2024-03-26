Військово-морські сили повідомили, скільки кораблів залишилося в Росії

На ходу РФ має п'ять кораблів, а саме «Орск», «Георгій Побідоносець», «Петр Моргунов», «Калининград» і «Королев»

Україна вже знищила чотири великих десантних кораблів Росії

На ходу в армії Росії залишилося п'ять великих десантних кораблів, тоді як на початку повномасштабного вторгнення у них було 13, а разом із викраденим українським кораблем «Костянтином Ольшанським» – 14. Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук у коментарі Liga.net.

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Речник Військово-морських сил зауважив, що станом на зараз, Україна знищила чотири великих десантних кораблів Росії, а саме:

«Саратов» (знищений Україною 24 березня 2022 року в порту в Бердянську) ;

«Мінськ» (знищений ЗСУ 13 вересня 2023 року у сухому доці Севастопольського морського заводу);

«Новочеркаськ» (знищений 26 грудня 2023 року у тимчасово окупованій Феодосії було знищено тактичною авіацією);

«Цезар Куніков» (знищений Головним управлінням розвідки біля узбережжя тимчасово окупованого Криму 14 лютого 2024 року).

За даними речника, у російському строю залишається ще п'ять кораблів: «Орск», «Георгій Побідоносець», «Петр Моргунов», «Калининград» і «Королев».

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У ремонті, як зазначив Плетенчук, залишається п'ять: «Ямал», «Оленегорский горняк», «Азов», «Микола Фільченков» і «Костянтин Ольшанський».

За словами речника, перед початком повномасштабного вторгнення, в Азово-Чорноморському регіоні знаходилися сім великих десантних кораблів різноманітних проєктів. На початку вторгнення Російська Федерація завела ще шість – загальна сума склала 13.

«На той момент ми не рахували «Костянтина Ольшанського», який вони захопили в Криму 10 років тому, але з ним вже 14», – повідомив він.

Нагадаємо, українські військові атакували ракетним комплексом «Нептун» великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», який був захоплений окупантами у 2014 році в Криму і зараз мав бути використаний для ударів по нашій території.

До слова, розвідувальний корабель «Іван Хурс» Чорноморського флоту РФ втратив корму та устаткування, яке там розміщувалось. Найближчим часом мають з'явитись фото інших кораблів, які потрапили під удар Storm Shadow 24 березня.