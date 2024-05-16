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Зеленський анонсував «амбітну» безпекову угоду з Польщею

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський анонсував «амбітну» безпекову угоду з Польщею
Зеленський провів розмову з Туском щодо ситуації в Харківській області
фото: X/Володимир Зеленський

Зеленський та Туск доручив командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском. Про це глава держави написав у X.

Розмова Зеленського й Туска стосувалась ситуації в Харківській області, де російські сили почали новий наступ, та потреб України в протиповітряній обороні «для захисту Харкова й інших регіонів».

Також, за словами президента, із польським прем'єром обговорили загрозу, яку Росія становить для газової інфраструктури на заході України та шляхи протидії їй.

«Також доручили командам невідкладно почати роботу над текстом двосторонньої безпекової угоди. Між історичними партнерами вона має бути максимально амбітна», – підсумував Зеленський.

Як повідомлялося, Україна готує нові безпекові документи – сім двосторонніх безпекових угод. Зокрема, зі Сполученими Штатами Америки.

До слова, у Польщі створять комісію, яка займатиметься розслідуванням впливу Росії та Білорусі у попередні роки. Про це сьогодні, 10 травня, повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск під час призначення міністра-координатора спецслужб Томаша Семоняка на посаду міністра внутрішніх справ та адміністрації.

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Теги: Польща Дональд Туск Володимир Зеленський президент прем’єр-міністр

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