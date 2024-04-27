Зеленський повідомив, скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб захистити небо

Основна мішень РФ – це енергетика, різні об’єкти галузі

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 794-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про чергову атаку РФ на обєкти енергетичної інфраструктури та допомогу від Австралії.

«Дорогі українці, українки!

Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз.

Частину ракет сьогодні вдалося збити, і я вдячний кожному нашому воїну, який був дійсно влучним і вчасно реагував. Траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу нашої ППО. Кожна збита сьогодні ракета – це вагомий результат.

Звичайно, я дякую всім партнерам, які вже допомогли нам з ППО: зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням «петріотів», – щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці «петріоти» є в партнерів.

Російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості.

Також я хочу подякувати зараз усім країнам та лідерам, які реально працюють над тим, щоб обмежити російські схеми обходу санкцій. Дякую всім політикам та громадським діячам, журналістам, які інформують про те, як Росія завозить комплектуючі для ракет та іншої зброї – в порушення санкцій світу. Кожен матеріал у засобах масової інформації про схеми обходу санкцій, кожен публічний заклик до посилення санкцій, уся політична робота заради цього, яка призводить до результатів, обмежує не лише путінський терор, але й терор загалом. І в цьому є глобальний сенс нашої взаємодії – усіх партнерів.

Зараз у багатьох наших областях – Львівщина, Франківщина, Харків та область, Дніпровщина, – в деяких наших регіонах працюють енергетики, ремонтні бригади. Всі необхідні служби задіяні, щоб відновити генерацію та розподіл, які зруйнували російські удари. Максимум можливого обов’язково буде зроблено. І я дякую всім, хто працює зараз, працював увесь день.

Дуже важливо, щоб такі удари, як сьогодні, не перетворювались на рутину для світу. Я вдячний усім лідерам, які реагують, які засуджують російський терор, які контактують з партнерами, що мають у себе і ППО, яке могло б працювати в Україні, і відповідні ракети. Щоб терористи програли, солідарність лідерів у захисті від терору має працювати 24/7, так само як і люди, які ліквідовують наслідки ударів, і як наші воїни, які щодня й щоночі роблять усе, щоб тими силами, які є в Україні, зробити якнайбільше для України.

І ще одне. Я хочу подякувати Австралії за оголошений новий пакет підтримки для нашої держави і людей. Саме військова підтримка – те, що посилить нашу ППО, плюс дрони, військове обладнання. Дякую! Сьогодні відбулися переговори Прем’єр-міністра України та заступника глави уряду Австралії, міністра оборони. Відбулися тут, у нашій державі. Очікую звіт Прем’єр-міністра України.

Готуємося зараз і до нової комунікації з іншими нашими партнерами: і завтрашній день, і новий тиждень будуть активними. Кожен день має додавати сили нашій державі. Кожен день маємо зміцнювати ті чи інші українські позиції. Нам потрібно, щоб в Москві переконались, що війна їм нічого не дасть. І тільки силою ми можемо цього досягти. Всі українці. Всі партнери. І однаково рішуче.

Я дякую кожному й кожній, хто з Україною! Дякую всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях! Дякую всім, хто тренує наших воїнів, хто переконує світ бути максимально рішучим, щоб ця війна завершилася справедливо.

Слава Україні!»

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня ворог атакував енергетичну інфраструктуру країни у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Унаслідок атаки постраждало чотири теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, є поранені. Загалом уночі наші захисники збили 21 з 34 ракет противника.

Сьогодні вночі російські загарбники вдарили по Салтівському району Харкова, поцілили по території психіатричної лікарні. Одна з пацієнток зазнала поранень: уламками скла їй посікло голову. Медики надали їй допомогу на місці. Відомо, що в медичному закладі, біля якого влучили дві російські ракети, в момент атаки перебувала понад тисяча людей.

Крім того, у Дніпрі вранці 27 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Після цього в місті подекуди виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також цієї ночі російські загарбники атакували об’єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті, виникла пожежа. Минулося без постраждалих.

До того ж ворог уночі атакував два обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури на Львівщині, на них почалися пожежі. Минулося без жертв і постраждалих.