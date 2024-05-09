Зеленський про вступ України до ЄС: «Євросоюзу потрібен цей крок»

Україна очікує затвердження переговорної рамки й фактичного початку перемовин про вступ нашої країни до ЄС

У червні відбудеться наступний етап зближення України з Євросоюзом. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

«Щойно я також говорив із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом – очікуємо затвердження переговорної рамки й фактичного початку перемовин про вступ України», – сказав президент.

Очільник держави наголосив, що Україна та українці заслуговують на початок фактичних переговорів про вступ. Також Зеленський наголосив, що і Євросоюзу потрібен цей крок.

«Євросоюзу потрібен цей крок – не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу. Нікого, хто справді сповідує європейські цінності», – зазначив він.

Нагадаємо, Європейська комісія подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції.

Як заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, українській державі доведеться подолати непростий шлях для вступу в ЄС, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна – це Європа, а Європа – це Україна.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року – аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості.

До слова, європейський комісар із бюджетних питань Йоганнес Ган заявив, що вступ України до Європейського Союзу не становитиме значних фінансових труднощів для об’єднання.