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Зеленський повідомив, що планує обговорити на зустрічі з Трампом

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський повідомив, що планує обговорити на зустрічі з Трампом
Зеленський зробив заяву про зустріч з Трампом
фото: скриншот з відео

Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом на полях саміту «Великої сімки»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом однією з головних тем буде питання постачання зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію за підсумками зустрічі Зеленського та федерального президента Александра Ван дер Беллена.

«Дійсно, одне з питань, яке я обговорюватиму з президентом Трампом на зустрічі – про оборонний пакет, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. Я впевнений, що у нас буде така можливість», – сказав президент.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту «Великої сімки» (G7), який відбувається 15-17 червня в Канаді. Ця зустріч є однією з найочікуваніших подій саміту, через неоднозначну позицію Трампа щодо російсько-української війни та його попередні заяви про здатність «припинити війну за 24 години».

Хоча речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що у Дональда Трампа заплановані двосторонні зустрічі з лідерами на полях саміту G7, вона не уточнила, з ким саме. Однак, раніше вже повідомлялося про планування зустрічі Зеленського з Трампом, і президент України також висловлював очікування на неї. Війна в Україні безумовно буде на порядку денному переговорів.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський

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