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Чому Пекін остерігається розмови Сі Цзіньпіна з Трампом? Інсайди від Politico

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чому Пекін остерігається розмови Сі Цзіньпіна з Трампом? Інсайди від Politico
Сі Цзіньпін і Дональд Трамп під час вітальної церемонії 9 листопада 2017 року в Пекіні
фото: Thomas Peter

Китай вважає Трампа непередбачуваним

Білий дім повідомив, що цього тижня ймовірно відбудеться телефонна розмова між президентами США та Китаю. Тим часом джерела, наближені до адміністрації Дональда Трампа, стверджують, що ідея спілкування з Сі Цзіньпіном стала для Трампа своєрідною нав’язливою думкою. Як і у випадку з обіцянкою швидко завершити війну в Україні, він переконаний, що особистий діалог із китайським лідером здатен врегулювати всі торговельні суперечності між державами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Втім, Пекін обережно ставиться до контактів на найвищому рівні – китайських посадовців неабияк вразили публічні сцени в Овальному кабінеті під час зустрічей Трампа з Володимиром Зеленським та президентом ПАР Сирілом Рамафосою.

За словами Раша Доші, колишнього заступника голови Ради національної безпеки з питань Китаю і Тайваню, у Китаї вважають Трампа непередбачуваним, що може становити репутаційний ризик для Сі Цзіньпіна. «Для дипломатів КНР не є звичайною практикою піддавати лідера ризику потенційно незручної або непередбачуваної зустрічі», – додав Доші.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть розмову цього тижня. Вони говоритимуть про розбіжності у тарифній угоді. 

Раніше американський президент заявив, що Китай «повністю порушив угоду з нами». Торговий представник Джеймісон Грір заявив, що Китай не скасував нетарифні бар'єри, як було погоджено в угоді. Згідно з торговим перемир'ям, досягнутим у травні на зустрічі в Женеві, США знизили мита на товари з Китаю з 145% до 30%. Китайські мита на товари з США знизилися з 125% до 10%.

Тим часом Китай стверджує, що Сполучені Штати «серйозно порушили» торговельне перемир'я. Пекін заявив, що порушення угоди з боку США включають припинення продажу програмного забезпечення для проєктування комп'ютерних мікросхем китайським компаніям, застереження проти використання мікросхем, виготовлених китайським Huawei, та скасування віз для китайських студентів.

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Теги: Дональд Трамп Сі Цзіньпін

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