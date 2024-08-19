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Зеленський повідомив, за яких умов ситуація на ЗАЕС вважатиметься безпечною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський повідомив, за яких умов ситуація на ЗАЕС вважатиметься безпечною
Глава держави наголосив, що протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів, і так буде й надалі
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС, використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає боєприпаси на території ЗАЕС»

Говорити про безпечну ситуацію довкола Запорізької АЕС можна буде лише за умови повернення станції під український контроль. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що вже більш ніж два роки російські окупанти контролюють найбільшу у Європі атомну станцію – Запорізьку АЕС. І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи і світу.

«Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС, використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗАЕС. Тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо ЗАЕС до нормальності», – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів, і так буде й надалі, але для цього має припинитися злочинна російська присутність на ЗАЕС.

Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції сталася пожежа, внаслідок якої загорілася градирня номер один та було пошкоджено інше технологічне обладнання. За інформацією «Енергоатому», інцидент стався близько 20:00 на об'єкті технічного водопостачання.

Зокрема, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії стали свідками сильного темного диму, що піднявся з північної частини Запорізької АЕС після серії вибухів. 

За інформацією, наданою МАГАТЕ «командою ЗАЕС» (яка перебуває під контролем російських окупантів), інцидент стався внаслідок «ймовірної атаки безпілотника» на одну з градирень. Важливо зазначити, що ЗАЕС з березня 2022 року окупована російськими військами, які також замінили персонал станції. Таким чином, МАГАТЕ озвучує версію подій, надану російською стороною.

До слова, президент відреагував на пожежу на ЗАЕС. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські окупанти розпочали пожежу на території Запорізької атомної станції. Попри те, що показники радіації наразі в нормі, ситуація залишається небезпечною через тривале утримання станції російськими військами.

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Теги: Володимир Зеленський Запорізька АЕС

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