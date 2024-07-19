Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міністр Галущенко повідомив, скільки вдалося вивезти працівників із окупованої ЗАЕС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міністр Галущенко повідомив, скільки вдалося вивезти працівників із окупованої ЗАЕС
ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року
фото: Центр нацспротиву

Із лютого цього року росіяни заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території

Із тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції на підконтрольну українському уряду територію виїхало близько 5 тис. атомників. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді .

«На сьогодні ми вивезли близько 5 тис. людей із Запорізької АЕС. Вони всі працюють у компанії «Енергоатом»  і це якраз той персонал, який ми плануємо використовувати на добудові блоків Хмельницької АЕС», – сказав Галущенко.

Він нагадав, що з лютого цього року росіяни заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території. За словами Галущенка, такі працівники продовжують отримувати зарплату, яка накопичується на їхніх рахунках.

Як повідомлялося, ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території станції військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал. 

До відома, детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції наразі немає. Окупаційна адміністрація станції не виконує вимоги регламентів з безпеки, не проводить у належному обсязі ремонти й технічне обслуговування тощо.

Читайте також:

Теги: Герман Галущенко Запорізька АЕС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр енергетики Герман Галущенко
Економічний комітет Ради викликав «на килим» міністра енергетики
16 липня, 15:01
МАГАТЕ ухвалили низку резолюцій
Генасамблея ООН схвалила резолюцію щодо ядерної безпеки України
12 липня, 02:05
Всього система складається із 18 станцій моніторингу, з яких чотири станції виведені з ладу
Окупанти не проводять повноцінні ремонти на ЗАЕС: стан обладнання невідомий
8 липня, 16:19
Хмельницька АЕС. Міністр енергетики анонсує велике будівництво і... російські реактори
«Пушкін» атомної енергетики Енергетична безпека
1 липня, 13:30
У МАГАТЕ заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС чотири станції радіаційного контролю з наявних 14 були виведені з ладу
МАГАТЕ: біля ЗАЕС зруйновано одну зі станцій радіаційного моніторингу (фото)
28 червня, 10:00
Окупанти вивозять із ЗАЕС обладнання
Російське «керівництво» ЗАЕС допомагає військовим РФ мародерити об’єкт
26 червня, 14:28
У тимчасово окупованому Енергодарі зруйновано підстанцію «Луч»
МАГАТЕ: В окупованому Енергодарі пошкоджено дві підстанції
24 червня, 13:36
Наразі не планується підвищення тарифів на електроенергію
Галущенко повідомив, чи готується нове підвищення тарифів на електроенергію
23 червня, 03:15
Експерти МАГАТЕ відвідали електропідстанцію «Луч»
У тимчасово окупованому Енергодарі зруйновано підстанцію «Луч»
22 червня, 03:17

Суспільство

Міністр Галущенко повідомив, скільки вдалося вивезти працівників із окупованої ЗАЕС
Міністр Галущенко повідомив, скільки вдалося вивезти працівників із окупованої ЗАЕС
Морквяне пюре, гречаний чай. РНБО найняло Клопотенка годувати іноземних гостей: меню
Морквяне пюре, гречаний чай. РНБО найняло Клопотенка годувати іноземних гостей: меню
Іменем Степана Хмари названа вулиця на Львівщині
Іменем Степана Хмари названа вулиця на Львівщині
Крим без світла. Аксьонов знайшов причину
Крим без світла. Аксьонов знайшов причину
Україна та Чехія спростили запуск нових автобусних маршрутів
Україна та Чехія спростили запуск нових автобусних маршрутів
Був мудрим командиром, піклувався про своїх людей. Згадаймо Сергія Петуховського
Був мудрим командиром, піклувався про своїх людей. Згадаймо Сергія Петуховського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Відключення світла у серпні: до чого готуватися українцям
20K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
17K
Затримано бізнесмена, який забезпечував їжею Київ на початку війни
6497
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
4645
Втрати ворога станом на 19 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
4370
Держінспекція назвала області-рекордсмени з порушень графіків відключень світла

Новини

Голова Офісу Ради Європи в Україні зустрівся з керівництвом Національної асоціації адвокатів
Сьогодні, 14:08
Трамп йде на вибори президента США, Зеленський виступить в уряді Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:41
Вибухи в Києві, Байден захворів на коронавірус: головне за ніч
Вчора, 06:34
Голова Євроради відповів на лист Орбана, Греція може передати F-16 Україні: головне за ніч
17 липня, 06:41
«Контрзаходи наступального характеру»: В Європарламенті закликають дати відсіч загрозі РФ для Європи
16 липня, 15:30
Атака на Курську область, Трамп офіційно став кандидатом у президенти США: головне за ніч
16 липня, 06:38

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua