Міністр Галущенко повідомив, скільки вдалося вивезти працівників із окупованої ЗАЕС

Із лютого цього року росіяни заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території

Із тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції на підконтрольну українському уряду територію виїхало близько 5 тис. атомників. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді .

«На сьогодні ми вивезли близько 5 тис. людей із Запорізької АЕС. Вони всі працюють у компанії «Енергоатом» і це якраз той персонал, який ми плануємо використовувати на добудові блоків Хмельницької АЕС», – сказав Галущенко.

Він нагадав, що з лютого цього року росіяни заборонили доступ на ЗАЕС тих працівників, що залишилися на окупованій території. За словами Галущенка, такі працівники продовжують отримувати зарплату, яка накопичується на їхніх рахунках.

Як повідомлялося, ЗАЕС перебуває в окупації із 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної безпеки, розміщуючи на території станції військову техніку, мінуючи територію та тероризуючи персонал.

До відома, детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції наразі немає. Окупаційна адміністрація станції не виконує вимоги регламентів з безпеки, не проводить у належному обсязі ремонти й технічне обслуговування тощо.