Пожежа на ЗАЕС: Зеленський відреагував на провокацію росіян

Окупанти влаштували пожежу на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські окупанти розпочали пожежу на території Запорізької атомної станції. Попри те, що показники радіації наразі в нормі, ситуація залишається небезпечною через тривале утримання станції російськими військами.

«Енергодар. Фіксуємо з Нікополя, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної станції. Чекаємо реакції світу, чекаємо реакції МАГАТЕ. Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що Росія з першого дня захоплення ЗАЕС використовує її для шантажу України, Європи та світу.