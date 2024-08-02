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Зеленський анонсував рішення, які спростять життя воїнам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Зеленський анонсував рішення, які спростять життя воїнам
Зеленський повідомив, що Міноборони готує нові рішення, які приберуть багато бюрократії у війську
фото: скріншот

Володимир Зеленський: «Вже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Виглядають дійсно іноваційно»

Президент України провів нараду з військовим керівництвом щодо ситуації на фронті та посилення оборони. Особлива увага була приділена Покровському напрямку, де тривають найжорстокіші бої. Про це глава держави повідомив під час вечірнього  відеозвернення.

«Була доповідь головкома Сирського щодо фронтової ситуації, і найуважніше, звичайно, щодо Покровського напрямку. Там незмінно найбільш жорсткі бої, і цей напрямок потребує наших найбільш посилених відповідей окупанту», – заявив Зеленський. 

Він наголосив, що кожна бригада чи підрозділ на Покровському напрямку – багато в чому тримають основу захисту і на всьому сході нашої країни.

«При цьому ми не зменшуємо уваги і до всіх інших напрямків на фронті – на Донеччині, а також на Харківщині та в південних наших областях», – зазначив глава держави.

Також Зеленський повідомив, що Міноборони готує нові рішення, які приберуть багато бюрократії у війську. «Готуємо нові, абсолютно сучасні рішення для наших воїнів. Як точно приберуть багато зайвої бюрократії, паперової роботи у підрозділах. Вже скоро ці рішення будуть презентовані нашому суспільству. Виглядають дійсно іноваційно», – запевнив президент.

Нагадаємо, наступ ворога на Харківському напрямку мав за мету зробити все, аби ми не змогли швидко відчути результати мобілізації. Про це командувач Об’єднаних сил ЗСУ, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» бригадний генерал Андрій Гнатов розповів в інтерв’ю для «Главкому».

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Теги: ЗСУ Генштаб військові Харківщина Володимир Зеленський

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