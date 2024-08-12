МАГАТЕ повідомляє про вибухи та дим на ЗАЕС

У МАГАТЕ підтвердили сильний дим і вибухи на території окупованої росіянами Запорізької АЕС у неділю, 11 серпня

На ЗАЕС побачили сильний дим

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії стали свідками сильного темного диму, що піднявся з північної частини Запорізької АЕС після серії вибухів.

«Експерти МАГАТЕ стали свідками сильного темного диму з північної частини ЗАЕС після численних вибухів, які пролунали ввечері», – йдеться у дописі.

За інформацією, наданою МАГАТЕ«командою ЗАЕС» (яка перебуває під контролем російських окупантів), інцидент стався внаслідок «ймовірної атаки безпілотника» на одну з градирень. Важливо зазначити, що ЗАЕС з березня 2022 року окупована російськими військами, які також замінили персонал станції. Таким чином, МАГАТЕ озвучує версію подій, надану російською стороною, яка раніше неодноразово звинувачувалася у провокативних обстрілах ЗАЕС.