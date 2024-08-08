Греко-римська боротьба на Олімпіаді. Президент привітав українських медалістів

Зеленський повідомив, що Парвіз Насібов, Жан Беленюк здобули срібло та бронзу на Олімпіаді-2024

«Дякую за ваш характер і силу! Такі результати надихають», – Зеленський

Сьогодні, 8 серпня, борець греко-римського стилю та народний депутат України Жан Беленюк здобув бронзу Олімпіади. Водночас борець греко-римського стилю Парвіз Насібов отримав срібну медаль. Президент України Володимир Зеленський подякував спортсменам за характер і силу.

«Греко-римська боротьба. Олімпійські ігри в Парижі. Українці здобувають срібло та бронзу. Парвіз Насібов, Жан Беленюк, пишаємося! Дякую за ваш характер і силу! Такі результати надихають», – заявив президент.

Нагадаємо, що у поєдинку за бронзову нагороду у ваговій категорії до 87 кг Жан Беленюк переміг поляка Аркадіуша Кулинича. Перший бал здобув саме поляк. Але Беленюк зміг вирівняти рахунок, а потім провести дію на два бали. У підсумку, українець переміг з рахунком 3:1.

Також український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов, сьогодні, 8 серпня, у фіналі Олімпіади-2024 поступився представнику Ірану Саїду Есмаїлі Лейвесі – 6:5.

У кінці поєдинку Насібов намагався виконати дію, щоб здобути бали, але суперник здійснив контратаку. Тренери Насібова взяли повтор, адже вважали, що в цей момент іранець порушив правила. Але судді ухвалили доволі сумнівне рішення, та зарахували бали на користь Саїда.