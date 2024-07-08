Окупанти не проводять повноцінні ремонти на ЗАЕС: стан обладнання невідомий

Всього система складається із 18 станцій моніторингу, з яких чотири станції виведені з ладу

Інформація із системи радіаційного моніторингу на ЗАЕС не надходить у режимі онлайн до Енергоатома та до МАГАТЕ

Детальної інформації про технічний стан обладнання на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції наразі немає. Про це повідомив голова Державної інспекції ядерного регулювання Олег Коріков.

«На сьогодні фактично невідомий детально технічний стан обладнання і систем безпеки на Запорізькій АЕС. Мова йде про трубопроводи, машини, механізми, насосне обладнання», – сказав Коріков.

За його словами, окупаційна адміністрація станції не виконує вимоги регламентів з безпеки, не проводить у належному обсязі ремонти й технічне обслуговування тощо.

Коріков також нагадав, що зараз інформація із системи радіаційного моніторингу на ЗАЕС не надходить у режимі онлайн до Енергоатома та до МАГАТЕ.

«Це зменшує наші можливості контролю радіаційного стану на Запорізькій АЕС та прилеглій території», – підкреслив очільник інспекції. Він пояснив, що всього система складається із 18 станцій моніторингу, з яких 4 станції виведені з ладу.

Нагадаємо, цього тижня через обстріли та пожежу було зруйновано зовнішню станцію радіаційного моніторингу біля Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) з посиланням на інформацію, надану ЗАЕС, яка перебуває під контролем російських окупантів.

У МАГАТЕ заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в 30-кілометровій зоні навколо ЗАЕС чотири станції радіаційного контролю з наявних 14 були виведені з ладу і наразі недоступні.

Раніше повідомлялося, що експерти агенції відвідали електропідстанцію «Луч», яка, за твердженням представників ЗАЕС, зазнала пошкоджень внаслідок атаки безпілотника в середу, 19 червня.

Мерія Енергодару повідомила, що з 19 червня у місті відсутнє електропостачання. 20 червня його частково вдалося відновити, але деякі мікрорайони залишаються без електроенергії. Це пов'язано з обстрілами підстанції російськими військовими.