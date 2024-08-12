Енергоатом назвав можливі причини займання на ЗАЕС

Окупанти використовують приміщення ЗАЕС для складування і приховування військового обладнання і амуніції

Причиною пожежі на Запорізькій АЕС стало недбалість окупантів або свідомий підпал

На Запорізькій атомній електростанції сталася пожежа, внаслідок якої загорілася градирня номер один та було пошкоджено інше технологічне обладнання. За інформацією Енергоатому, інцидент стався близько 20:00 на об'єкті технічного водопостачання.

«Порушень меж та умов безпечної експлуатації немає. Перевищень контрольних рівнів по викидах та скидах радіоактивних речовин не зафіксовано. Вірогідна причина – недбалість рашистських окупантів, або свідомий підпал градирні орками. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції», – інформує Енергоатом.

Експерти наголошують, що російські окупанти використовують приміщення та споруди ЗАЕС як військові склади, що значно збільшує ризики виникнення пожеж. Градирні також використовуються для зберігання військового обладнання та амуніції.

«Відомо, що рашисти використовують приміщення і споруди АЕС як військові склади для розміщення техніки, зброї, вибухівки і військової амуніції. В машзалах станції вони розмістили військові автівки. Градирні також використовуються як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції, через що значно збільшуються ризики виникнення пожеж у виробничих приміщеннях АЕС», – зазначає Енергоатом.

Наразі радіаційний стан на станції перебуває у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення немає.

Фахівці додають, з кожним днем ​​ситуація на ЗАЕС стає все небезпечнішою через деградацію систем та обладнання. Масштабні пожежі, подібні до сьогоднішньої, можуть призвести до радіаційної аварії. Однак, використання ЗАЕС російськими окупантами як військової бази створює реальну загрозу ядерної катастрофи. Лише повернення станції під контроль України та її законного оператора, Енергоатому, може гарантувати безпечну експлуатацію та запобігти катастрофі.

Нагадаємо, що Зеленський відреагував на пожежу на ЗАЕС.