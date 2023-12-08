Зеленський позбавив посади трьох голів райдержадміністрацій

Президент звільнив Юрія Яндульського з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації

Сьогодні, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення трьох голів районних державних адміністрацій у Чернігівській та Дніпропетровській областях. Про це йдеться у відповідному указі глави української держави.

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Згідно з текстом указів, були звільнені:

Юрій Яндульський з посади голови Дніпровської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

Олексій Лендьєл з посади голови Павлоградської районної державної адміністрації Дніпропетровської області;

Іван Ващенко з посади голови Корюківської районної державної адміністрації Чернігівської області.

Олександр Мусієнко з посади начальника Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.

Також глава держави своїми указами призначив:

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Дмитра Ляхна начальником Горностаївської селищної військової адміністрації Каховського району Херсонської області;

Руслана Русаля начальником Чулаківської сільської військової адміністрації Скадовського району Херсонської області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський увільнив Веніславського з посади представника президента в Раді.

Також Зеленський звільнив заступника голови Служби зовнішньої розвідки.