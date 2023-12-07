Зеленський увільнив Веніславського з посади представника президента в Раді

Федір Веніславський був представником Зеленського в Раді з 12 вересня 2022

Глава держави підписав указ № 812/2023

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 812/2023 про увільнення Федора Веніславського від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній Раді.

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«Увільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній Раді України», – йдется в тексті указу.

Додамо, що увільнення від роботи (посади) означає тимчасове припинення виконання працівником трудових обов'язків зі збереженням місця роботи і посади.

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Що відомо про Веніславського?

У 2014 році був кандидатом в народні депутати від одномандатного мажоритарного округу № 23 (Волинська область). Самовисуванець. Безпартійний.

У червні 2019 року виступав як представник президента України в Конституційному суді в судовому процесі щодо конституційності указу президента з приводу дострокового припинення повноважень Верховної Ради Член Комісії з питань правової реформи з 7 серпня 2019.

На позачергових парламентських виборах 2019 року був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу» будучи № 88 у списку. Безпартійний. Член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

3 червня 2019 року – 12 вересня 2022 – представник президента України Володимира Зеленського у Конституційному суді України.

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Із 12 вересня 2022 – представник президента в Раді.