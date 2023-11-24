Зеленський вказав на три важливі рішення, які наблизять Україну до перемоги
На думку президента, першою перемогою буде рішення Конгресу США щодо надання допомоги Україні
Україна наразі потребує три важливі перемоги, які стимулюватимуть її для боротьби з Російською агресією. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.
На думку Зеленського, першою перемогою буде рішення Конгресу США щодо надання допомоги Україні.
«Перша – з Конгресом це виклик це не просто, не все від нас залежить. Але Україна повинна робити все що від неї залежить, щоб допомога була», – каже президент.
Друга перемога – це підтримка Європейського Союзу. Зокрема у тому, щоб Україна отримала пакет допомоги розміром на 50 мільярдів євро.
«Не всі в ЄС сьогодні готові підтримати цей пакет. Наш обов'язок зробити все, щоб вони підтримали цей пакет», – зауважив Зеленський.
І третя перемога – це відкриття діалогу щодо майбутнього членства України в ЄС.
«Це мотиваційний крок для нас, для тих хто працює, хто навчається, і для тих хто повинен щоденно мотивуватись різними кроками, хто віддає своє життя на полі бою. Я вважаю, що сьогодні ці три речі важливі та найближчим часом ми повинні досягти результату», – підкреслив він.
Нагадаємо, 21 листопада, президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві. Лідери обговорили поточний процес інтеграції України до ЄС та можливість майбутнього членства.
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