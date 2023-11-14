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Окупанти посили обстріл Херсона після суттєвого підкріплення оборони міста – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти посили обстріл Херсона після суттєвого підкріплення оборони міста – Зеленський
Глав держави повідомив, що військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів в районах Авдіївки, Куп'янська, Донецького напрямку
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Володимир Зеленський: «Ворог продовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста без жодної військової необхідності»  

Після рішення про посилення оборонних можливостей Херсона, ворог почав мститися і активніше обстрілювати місто. Рішенням Ставки були зміцнені контрбатарейні можливості, системи та засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби Херсона. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив про проведення щоденного селектора, під час якого заслухав інформацію про стан на фронтах, постачання боєприпасів та озброєння, а також звіти розвідслужби.

Він зазначив, що війська РФ продовжують завдавати ударів по Херсону, обстрілюючи цивільні об'єкти.  «Ворог продовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста без жодної військової необхідності. Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО», – сказав Зеленський.

Також глава держави додав, що спостерігається реалізація такого посилення по Херсону.

За словами президента, на тлі частих повітряних атак окупантів із застосуванням ударних дронів йде аналіз зміни тактики ворога, і коригується робота наших систем ППО. «МВС доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу нашої ППО», – розповів Зеленський.

Глав держави додав, що військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів в районах Авдіївки, Куп'янська, Донецького напрямку.

«Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції», – сказав президент.

Нагадаємо, 10 листопада, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній були прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона.

Теги: обстріл військові Володимир Зеленський місто озброєння ворог Херсон війна

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