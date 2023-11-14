Окупанти посили обстріл Херсона після суттєвого підкріплення оборони міста – Зеленський

Глав держави повідомив, що військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів в районах Авдіївки, Куп'янська, Донецького напрямку

Володимир Зеленський: «Ворог продовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста без жодної військової необхідності»

Після рішення про посилення оборонних можливостей Херсона, ворог почав мститися і активніше обстрілювати місто. Рішенням Ставки були зміцнені контрбатарейні можливості, системи та засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби Херсона. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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Президент повідомив про проведення щоденного селектора, під час якого заслухав інформацію про стан на фронтах, постачання боєприпасів та озброєння, а також звіти розвідслужби.

Він зазначив, що війська РФ продовжують завдавати ударів по Херсону, обстрілюючи цивільні об'єкти. «Ворог продовжує мститися вільному Херсону: обстрілює центр міста без жодної військової необхідності. Рішенням минулої Ставки ми суттєво підкріпили тамтешні оборонні спроможності в розвідці, контрбатарейній, радіоелектронній боротьбі та ППО», – сказав Зеленський.

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Також глава держави додав, що спостерігається реалізація такого посилення по Херсону.

За словами президента, на тлі частих повітряних атак окупантів із застосуванням ударних дронів йде аналіз зміни тактики ворога, і коригується робота наших систем ППО. «МВС доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу нашої ППО», – розповів Зеленський.

Глав держави додав, що військові доповіли про збільшення кількості ворожих штурмів в районах Авдіївки, Куп'янська, Донецького напрямку.

«Вдячний нашим воїнам, які тримають позиції та не припиняють наступальні операції», – сказав президент.

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Нагадаємо, 10 листопада, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній були прийняті конкретні рішення щодо захисту Херсона.