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Місце проведення саміту НАТО «герметично ізольовано» від зовнішнього світу – медіа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Місце проведення саміту НАТО «герметично ізольовано» від зовнішнього світу – медіа
Навколо ділянки, протяжністю близько п'яти кілометрів, встановлені огорожі
фото з відкритих джерел

Захід відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum, де Нідерланди вперше приймуть саміт

З минулої ночі конференц-центр «Всесвітній форум» у Гаазі повністю закритий для публіки. Напередодні саміту НАТО 24-25 червня поліція закрила останні вхідні ворота, а територія огороджена триметровим парканом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NOS та Hart van Nederland.

Роботи над бар'єром тривають з кінця минулого місяця. Навколо ділянки, протяжністю близько п'яти кілометрів, встановлені огорожі заввишки близько трьох метрів. До минулої ночі велосипедисти та пішоходи могли проїжджати крізь них у кількох місцях. Тепер всі входи закриті. Після саміту ворота знову відчиняться для публіки.

Із закриттям воріт також набули чинності останні заходи безпеки. Собаки-шукачі перевіряють місцевість на наявність вибухівки. Поліцейські-мотоциклісти, особисті охоронці та члени мобільного підрозділу отримують свої останні інструкції. «Якщо це пазл, то це останні один-два елементи, які нам ще потрібно зібрати», – каже начальник поліції Віллем Волдерс про підготовку.

У межах підготовки до саміту, для дронів закрито повітряний простір над кількома населеними пунктами. Серед них Гаага, Валкенбург і Нордвейк. Поліція вже вилучила кілька безпілотників.

Як повідомляв міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, президент України Володимир Зеленський вже отримав запрошення на саміт Північноатлантичного альянсу, який цього року проходитиме у Гаазі. Брекельманс також підтвердив, що на саміті НАТО буде присутній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

Саміт відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий саміт. Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів.

Нагадаємо, НАТО оприлюднило програму саміту. У ній передбачено, зокрема, засідання Ради Україна-НАТО. Основна зустріч Північноатлантичної ради на рівні лідерів держав і урядів запланована на 25 червня. Її очолить новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Раніше ми писали, що країни НАТО розглянуть можливість включити кошти на військову допомогу Україні у витрати на оборону, які хочуть погодити на саміті у червні. Як повідомляє «Главком» про це пише агентство Bloomberg посиланням на попередню чернетку декларації саміту.

До слова, міністр закордонних справ Литви Кестутіс Будріс заявив, що Україна не отримає офіційного запрошення до НАТО під час саміту, що відбудеться наступного тижня в Гаазі.

Теги: НАТО саміт Нідерланди

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