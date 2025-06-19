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Через Зеленського? З’явилася нова версія, чому Трамп раптово покинув саміт G7

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Через Зеленського? З’явилася нова версія, чому Трамп раптово покинув саміт G7
17 червня Трамп достроково припив участь у саміті лідерів країн «Великої сімки»
фото з відкритих джерел

Трамп покинув саміт, пропустивши другий день заходу

Президент США Дональд Трамп цього тижня достроково залишив саміт G7 у Канаді, не дочекавшись його завершення. Ймовірною причиною такого рішення могло стати небажання взаємодіяти з окремими світовими лідерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Трамп покинув саміт, пропустивши другий день заходу, на якому планувалися перемовини з президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією джерел, знайомих з перебігом переговорів, рішення американського лідера залишити саміт було частково зумовлене його роздратуванням діями президента Франції Еммануеля Макрона, який відвідав Гренландію та висловився проти намірів Трампа встановити контроль над островом. Також зазначається, що глава Білого дому виявляв відсутність зацікавленості у зустрічі з українським президентом.

Нагадаємо, 16 червня президент США Дональд Трамп достроково припинив участь у саміті лідерів країн «Великої сімки» та повернувся до Вашингтона. «Президент Трамп повернеться до Вашингтона сьогодні ввечері, щоб зосередитися на низці важливих питань», – йшлося в офіційній заяві.

Згодом президент США Дональд Трамп категорично спростував твердження президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він достроково покинув саміт лідерів G7 у Канаді для роботи над припиненням вогню між Ізраїлем та Іраном. Трамп назвав Макрона «шукачем публічності» і заявив, що причина його повернення до Вашингтона є «набагато більшою».

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Еммануель Макрон

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