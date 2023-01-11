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Зеленський прибув із робочим візитом до Львова (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський прибув із робочим візитом до Львова (відео)
скрін з відео

Офіс президента не повідомляє з якою метою глава держави приїхав до Львова

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Львова. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Розпочав свій візит до Львова з найважливішого – вшанування пам'яті українських воїнів. Слава всім, хто віддав життя за нашу свободу і незалежність нашої держави! Слава Україні!», – йдеться в повідомленні.

При цьому, Офіс президента не повідомляє з якою метою глава держави приїхав до Львова.

Нагадаємо, триває 322-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області, Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Роздолівка, Веселе, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка і Пречистівка на Донеччині.

Теги: росія окупанти війна Львів Володимир Зеленський

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