У Румунії буде створений центр підготовки українських пілотів на F-16 – Зеленський
Володимир Зеленський: «Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії для F-16»
У Румунії буде відкритий центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти увійдуть у «першу хвилю» навчання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.
«Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії для F-16. Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили, як прискорити таку підготовку і домовились, що українські пілоти будуть включені до «першої» хвилі навчання», – зазначив глава держави.
Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.
Як повідомлялося, Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. У країні створять регіональний центр підготовки.
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