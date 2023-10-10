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У Румунії буде створений центр підготовки українських пілотів на F-16 – Зеленський

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Румунії буде створений центр підготовки українських пілотів на F-16 – Зеленський
Українські пілоти будуть включенні до «першої хвилі» навчання на F-16 у Румунії
фото ілюстративне

Володимир Зеленський: «Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії для F-16» 

У Румунії буде відкритий центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти увійдуть у «першу хвилю» навчання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

«Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії для F-16. Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили, як прискорити таку підготовку і домовились, що українські пілоти будуть включені до «першої» хвилі навчання», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Як повідомлялося, Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. У країні створять регіональний центр підготовки. 

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Теги: Нідерланди Румунія Данія літак Володимир Зеленський винищувач

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