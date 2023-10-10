У Румунії буде створений центр підготовки українських пілотів на F-16 – Зеленський

Українські пілоти будуть включенні до «першої хвилі» навчання на F-16 у Румунії

Володимир Зеленський: «Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії для F-16»

У Румунії буде відкритий центр підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. Пілоти увійдуть у «першу хвилю» навчання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом.

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«Є надзвичайно важливе рішення про підготовку в Румунії для F-16. Створюється центр підготовки пілотів. Ми обговорили, як прискорити таку підготовку і домовились, що українські пілоти будуть включені до «першої» хвилі навчання», – зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше союзники України заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Очолюють коаліцію Нідерланди та Данія. Зокрема, нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

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Як повідомлялося, Румунія проводитиме підготовку українських пілотів на винищувачах F-16. У країні створять регіональний центр підготовки.