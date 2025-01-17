Зеленський присвоїв Героя України бійцю, який загинув у рукопашному бою з окупантом

Старший солдат Дмитро Масловський загинув у листопаді 2024 року під час виконання бойового завдання

Президент України Володимир Зеленський присвоїв посмертно звання «Герой України» старшому солдату Дмитру Масловському 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ. Про це глава нашої держави повідомив у соцмережах.

«Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Взірцева хоробрість нашого хлопця. Україна завжди памʼятатиме цю хоробрість. Передав «Золоту Зірку» Героя України мамі нашого воїна», – розповів президент.

Військовий ЗСУ Дмитро Масловський загинув під час виконання бойового завдання, він вступив у рукопашний бій з російським штурмовиком з Якутії фото з відкритих джерел

🇺🇦Президент Зеленський присвоїв звання Героя України старшому солдату Дмитру Масловському 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ – посмертно



🎖Орденами відзначено воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з Північної Кореї на Курському напрямку. pic.twitter.com/2CjLMAOFqi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 17, 2025

Також Зеленський відзначив нагородами воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з Північної Кореї на Курському напрямку. Ордени ІІІ ступеня – Богдана Хмельницького та «За мужність» – отримали воїни-десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади і воїни Сил спеціальних операцій України – Окремого центру спеціальних операцій «Захід» імені князя Ізяслава Мстиславича.

Як відомо, 17 листопада 2024 року Дмитро Масловський, відомий серед побратимів за позивним Кобра, загинув під час виконання бойового завдання. Він вступив у рукопашний бій з російським штурмовиком з Якутії. Згодом командування 71-ї окремої єгерської бригади, у складі якої служив Дмитро, зробило подання на присвоєння йому звання Героя України посмертно.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський надав посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» низці військовослужбовцям.

До слова, президент України Володимир Зеленський нагородив міністра оборони Італії Гвідо Крозетто орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня.