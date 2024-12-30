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«Президент Путін» і не тільки: американські ЗМІ назвали політичні конфузи року

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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«Президент Путін» і не тільки: американські ЗМІ назвали політичні конфузи року
Байден та Трамп у публічних промовах допустили чимало помилок
фото із відкритих джерел

До антирейтингу Байдена потрапили провальні дебати з Трампом

Видання Fox News назвало помилку Джо Байдена про Володимира Путіна головним політичним ляпом в Америці у 2024 році. Нагадаємо, на липневій конференції НАТО, представляючи Володимира Зеленського, Байден випадково обмовився і назвав його «президентом Путіним».

«Тепер я хочу передати слово президенту України, який так само відважний, як і рішучий. Пані та панове, президент Путін», – заявив тоді американський лідер. Причому його спроби виправити ситуацію лише посилила політичний конфуз.

До антирейтингу Байдена потрапили і провальні дебати з Трампом та образу прихильників конкурента з Республіканської партії США, коли він назвав їх «сміттям».

«Катастрофічний виступ президента Байдена під час дебатів із колишнім президентом Трампом 27 червня став початком кінця кампанії переобрання Байдена у 2024 році», – нагадують журналісти. 

Проте не тільки Байден, а й Дональд Трамп потрапляв у незручні ситуації. Серед найгучніших: під час мітингу в Нью-Гемпширі 20 січня Трамп переплутав тодішню суперницю на президентських праймеріз Ніккі Хейлі з колишнім спікером Палати представників США Ненсі Пелосі.

В антирейтингу фігурує і Камала Гарріс, яка відзначилася фразою: «Мені нічого не спадає на думку,  і я брала участь у більшості рішень, які мали вплив», заявила вона у відповідь на питання про політику Байдена.

Нагадаємо, у глави Кремля Володимира Путіна вже встигли відхилити мирні пропозиції команди новообраного президента США Дональда Трампа. Хоча офіційних ініціатив зі США ще навіть не надходило. 

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Теги: Джозеф Байден політика США Камала Гарріс дебати президент путін

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