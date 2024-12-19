Зеленський пояснив, чому Орбан не має мандата на перемовини щодо війни в Україні

За словами Зеленського, в Орбана та Путіна «надто теплі» відносини, щоб «ставити Путіна на місце»

Зеленський: Ініціативи Орбана більше схожі на політичний піар

Президент Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана ніхто не уповноважував бути «посередником» у «врегулюванні» війни РФ проти України. Про це він сказав на пресконференції в Брюсселі.

«У мене не було розмови із прем'єр-міністром Угорщини. Я думаю, що це дуже несерйозно, коли ми говоримо про ті чи інші ініціативи, які пов'язані з життям українців, коли ми про це дізнаємось зі ЗМІ. У прем'єр-міністра Угорщини, при всій повазі до угорців, до відношення Угорщини до українських біженців, але у пана прем'єра немає ніякого мандату на перемовини», – сказав президент.

За словами Зеленського, в Орбана та Путіна «надто теплі» відносини, щоб «ставити Путіна на місце».

«Мені здається, що для нас дуже важливо зберегти Україну, нашу незалежність, суверенітет, зберегти Європу. Нам потрібна підтримка», – сказав глава держави.

Зеленський додав, що ініціативи Орбана більше схожі на політичний піар.

Нагадаємо, що 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Бельгії. Тут він маэ провести низку переговорів та взяти участь у засіданні Європейської ради.

У Брюсселі президент Володимир Зеленський вже зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Зеленський висловив Макрону співчуття у зв’язку з трагедією на французькому острові Майотта, яку спричинив циклон «Шидо». А також глава української держави подякував Макрону за його особисті зусилля для консолідації міжнародної підтримки довкола України.

Також Зеленький провів зустріч із президенткою Європейської комісії Урсуллю фон дер Ляєн. Зеленський заявив, що основними темами розмови стали переговорний процес щодо вступу України до ЄС та використання заморожених російських активів.

Сьогодні ж президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейської ради у Брюсселі.