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Окупанти намагалися прорватись в Херсон: що відомо станом на зараз

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Окупанти намагалися прорватись в Херсон: що відомо станом на зараз
Ворожі ДРГ були виявлені та знищені нашими захисниками
фото з відкритих джерел

Під вогнем опинились житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура, є постраждалі

Зранку у місцевих Telegram-каналах з’явилась інформація, що окупанти намагаються штурмувати Херсон.

Згодом очільник місцевої обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що в місто справді намагались просунутись ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Ще з ночі росіяни почали масовано обстрілювати місто та передмістя з лівого берега. Під вогнем опинились житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура. Є постраждалі серед містян.

«Ворожі ДРГ спробували просунутися в напрямку Херсона, але одразу були виявлені та знищені нашими захисниками», – каже Прокудін.

Медики, рятувальники, правоохоронці та комунальні служби працюють на місці.

Жителів міста вкотре закликали евакуюватися. Бажаючим можна звернутись за телефонами «гарячої лінії» Херсонської ОВА: 0 800 101 102 або 0 800 330 951.

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Теги: ракета окупанти Херсон рятувальники Telegram інфраструктура місто росіяни війна фронт диверсанти

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