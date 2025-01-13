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Наймолодші генерали України

Герої війни
Віталій Тараненко glavcom.ua
Наймолодші генерали України
Молоді генерали і єдина жінка-військова з генеральськими погонами. Хто вони?
колаж: glavcom.ua

За час великої війни п’ять військовослужбовців у віці до 40 дослужилися до генеральських погонів

В Україні є п’ятеро військових, які у віці до 40 років дослужилися до звання генералів. Із 24 лютого 2022 року чотирьом таким військовослужбовцям присвоєно звання бригадний генерал. Ще один військовий отримав звання генерал-майор. Щоправда, одержав цей військовий перше генеральське звання у віці 39 років за два місяці до нападу Росії на Україну. Таку інформацію «Главкому» надав начальник кадрового центру ЗСУ Олексій Тарасенко.

З 24 лютого 2022 року п’ятьом військовослужбовцям (на момент вручення вищих офіцерських звань їм було до 40 років) присвоєно звання бригадний генерал. Ще один військовий отримав звання генерал-майор
З 24 лютого 2022 року п’ятьом військовослужбовцям (на момент вручення вищих офіцерських звань їм було до 40 років) присвоєно звання бригадний генерал. Ще один військовий отримав звання генерал-майор

Михайло Драпатий, 42 роки

Отримав звання генерала у 39 років

Новопризначений командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий не потребує особливого представлення.

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий за час вторгнення продемонстрував вольову хоробрість
Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий за час вторгнення продемонстрував вольову хоробрість
фото: Сухопутні війська України

Адже за час вторгнення офіцер продемонстрував вольову хоробрість: з березня 2022 року очолював оперативне угруповання військ «Південь», зусиллями військ якого зупинено наступ окупантів на Кривий Ріг; один із командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонщини у 2022 році.

У травні 2024 року генерал-майора Драпатого було призначено командувачем Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків». Йому вдалося зупинити раптове просування російської армії на харківському напрямку (у районі міста Вовчанськ).

У середині вересня після стабілізації фронту на Харківщині вище військове командування призначило Михайла Драпатого очільником оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».

Крім цього, на початку лютого 2024 року після зміни Головнокомандувача ЗСУ генерал-майор Драпатий став заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

Офіцер має у доробку нагород відзнаку президента «Хрест бойових заслуг»; є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького (вручається за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, у зміцненні обороноздатності та безпеки України).

Звання генерал-майор Михайло Драпатий одержав на початку жовтня цього року. До того з кінця 2021 року носив звання бригадного генерала.

Сергій Собко, 40 років

Отримав звання генерала у 37 років

В активі бригадного генерала і Героя України Сергія Собка взяття плацдарму Савур-могила на Донбасі. На початку 2015 року брав участь у боях в районі міста Дебальцеве Донецької області. У 2017-2019 роках командував 128 окремою гірсько-піхотною бригадою.

У березні 2015 року бригадний генерал Сергій Собко отримав найвище звання Герой України за взяття стратегічного плацдарму Савур-Могила на Донбасі
У березні 2015 року бригадний генерал Сергій Собко отримав найвище звання Герой України за взяття стратегічного плацдарму Савур-Могила на Донбасі
фото: mil.gov.ua

На початку 2022 року і до січня 2024 року обіймав посаду начальника штабу-заступника командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Сергій Собко був комендантом оборони Києва у перші дні наступу росіян на Україну. Після того, як із Київщини сили Оборони відкинули окупантів, очільник країни Володимир Зеленський присвоїв Собку  військове звання бригадного генерала.

У березні 2015 року Собко отримав найвище звання Герой України за «взяття стратегічного плацдарму Савур-Могила, виконання завдання на території Луганської області, де показав приклад мужності та професіоналізму».

Василь Зубанич, 41 рік

Отримав звання генерала у 39 років

Ще один Герой України Василь Зубанич (високу нагороду отримав у березні 2015 року після боїв за Луганський аеропорт та Дебальцеве) удостоївся звання бригадного генерала тоді ж саме, як згаданий вище Сергій Собко – наприкінці березня 2022 року.

На момент вторгнення бригадний генерал Василь Зубанич був заступником Командувача об’єднаних сил
На момент вторгнення бригадний генерал Василь Зубанич був заступником Командувача об’єднаних сил
фото з відкритих джерел

На момент вторгнення він був заступником Командувача об’єднаних сил. У червні-серпні 2022 року очолював тактичну групу, яка вела важкі оборонні бої в районі Сєвєродонецька і Лисичанська на Луганщині.

На початку лютого 2024 року Зубанич втратив посаду командувача 10-го армійського корпусу.

Михайло Сидоренко, 40 років

Отримав звання генерала у 38 років

Бригадний генерал Михайло Сидоренко з минулого року очолює 169 навчальний центр, що займається підготовкою молодших спеціалістів (танкових військ).

Бригадний генерал Михайло Сидоренко з минулого року очолює 169 навчальний центр, що займається підготовкою молодших спеціалістів (танкових військ)
Бригадний генерал Михайло Сидоренко з минулого року очолює 169 навчальний центр, що займається підготовкою молодших спеціалістів (танкових військ)
фото: скріншот із відео

До цього (з березня 2022 року) Сидоренко командував 10-ю окремою гірсько-штурмовою бригадою. З 30 березня до 2 квітня 2022 року підрозділи під його керівництвом перейшли в наступ та звільнили низку населених пунктів Київської області, зокрема взяли під контроль стратегічний населений пункт – місто Іванків. Підрозділи під командуванням Сидоренка також відбили масований наступ ворога та втримали рубежі біля Покровського Донецької області.

В інтерв’ю блогеру Володимиру Золкіну Михайло Сидоренко розповів: бойовий шлях розпочав з начальника штабу батальйону, коли формувався штаб антитерористичної операції в Ізюмі на Харківщині; брав участь у боях за Ізюм, Довгеньке, Словʼянськ, Краматорськ.

У грудні 2022 року Сидоренка нагороджено відзнакою президента «Хрест бойових заслуг». У вересні 2023-го Михайло Сидоренко отримав звання бригадного генерала.

Сергій Булавко

Публічної інформації про цього військового обмаль. Відомо, що він працює начальником тилу Командування Сил логістики ЗСУ. На минулорічний День незалежності президент присвоїв йому військове звання бригадного генерала.

***

Кирило Буданов, 39 років

Отримав звання генерала у 35 років

Важливе уточнення. У відповіді кадрового центру ЗСУ відсутня згадка про ще одного молодого генерала, 39-річного начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Річ у тім, що армійські кадровики, як з’ясував «Главком», не оприлюднюють даних про військових із числа розвідки. Тому редакція зважаючи на цю «деталь» включає генерал-лейтенанта, інформація про якого давно публічна, у вказаний список.

З початку великої війни генерал-лейтенант Кирило Буданов долучався до різних спецоперацій, більшу частину яких засекречено
З початку великої війни генерал-лейтенант Кирило Буданов долучався до різних спецоперацій, більшу частину яких засекречено
фото: УП

Із відкритих даних відомо, що з 2007 року Кирило Буданов служив у різних спецпідрозділах розвідки Міністерства оборони. У 2014 року особисто брав участь у секретних місіях, в тому числі на окупованому кримському півострові. У 2020 році отримав підвищення на посаду заступника директора департаменту Служби зовнішньої розвідки. Того ж року президент Володимир Зеленський призначив Буданова керівником розвідки при Міноборони.

З початку великої війни Буданов долучався до різних спецоперацій, більшу частину  яких засекречено. Із останніх – очільник ГУР був серед тих військових, котрі звільняли Вовчанський агрегатний завод на Харківщині восени цього року.

Протягом трьох років великої війни керівництво країни дві підвищувало у званні Буданова: у 2022 році він отримав генерал-майора, у 2023 році – генерал-лейтенанта.

У лютому 2024 року глава держави нагородив його званням Герой України.

Між іншим, в інтерв’ю Financial Times молодий генерал-лейтенант зізнався про пережиті 10 замахів на своє життя.

Окремо редакція отримала відомості про кількість жінок-військовослужбовців, які удостоїлися генеральського звання за час великої війни. За період військової агресії РФ лише одна жінка в Україні одержала генеральське звання. Це екскомандувачка Медичних сил ЗСУ генерал-майор медичної служби Тетяна Остащенко. Її було звільнено восени 2023 року, а у 2024 році рішенням військово-лікарської комісії визнано непридатною для військової служби і виключено з військового обліку.

Віталій Тараненко, «Главком»

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Теги: ЗСУ війна військові звання героя державні нагороди Кирило Буданов Михайло Драпатий армія

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