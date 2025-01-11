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Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року

Ірина Бура
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року
Ситуація на фронті 11 січня
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав 10 авіаційних ударів, застосувавши 18 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 576 дронів-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 198 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Лиманському напрямках.

На Харківському напрямку

Наші війська відбивали п’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ та Стариця – всі боєзіткнення вже завершено.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог одинадцять разів проводив штурми позицій наших оборонців у районах Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Лозової. Українські захисники відбили три атаки, ще вісім боєзіткнень наразі триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 39 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Твердохлібове, Греківка, Зелений Гай, Першотравневе, Макіївка, Терни та Зарічне. Шість боїв продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Зафіксовано 32 боєзіткнення поблизу Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру та Ступочок, дві атаки тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни п’ять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Щербинівка. На даний час продовжується два боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Росіяни 61 раз намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Новополтавка, Тарасівка, Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Новий Труд, Звірове, Удачне, Котлине, Новоолександрівка, Нововасилівка, Новоандріївка, Новоєлизаветівка, Андріївка, Курахове, Дачне та Янтарне. Дотепер триває 13 боєзіткнень. Противник зазнає значних втрат – на цьому напрямку було знешкоджено 276 окупантів, 139 з них – безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року фото 7

На Придніпровському напрямку

Ворог активних дій не проводив.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

Підрозділи Сил оборони України протягом доби відбивали 22 атаки російських загарбників, ще одна атака триває. Противник здійснив понад 190 обстрілів, з них 14 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2025 року фото 9

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 425-го окремого штурмового батальйону "Скала", 38-ї окремої бригади морської піхоти, 65-ї окремої механізованої бригади, 124-ї окремої бригади територіальної оборони, які ефективно знищують ворога, завдають йому відчутних втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1053-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія Курщина росіяни ворог танки Макіївка Херсон Торецьк Донеччина Генштаб війна Луганщина окупанти Покровськ

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