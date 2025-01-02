Президент присвоїв звання Герой України низці військовим: повний перелік

Звання Героя України із удостоєнням ордена «Золота зірка» присвоєно дев'ятьом українським захисникам

Сьогодні, 2 січня, Володимир Зеленський надав посмертно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» низці військовослужбовцям. Про це стало відомо з указів президента України №1 – №9/2025.

Як зазначається, звання присвоєні «За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові».

Так, звання Герой України присвоєно:

Хелемському Леоніду Володимировичу – сержанту (посмертно).

Волощуку Сергію Сергійовичу – молодшому сержанту (посмертно).

Солоданюку Олексію Юрійовичу – старшому лейтенанту (посмертно).

Горіну Євгену Олександровичу – старшому солдату (посмертно).

Керничному Геннадію Руслановичу – сержанту (посмертно).

Лінійчуку Андрію Андрійовичу – сержанту (посмертно).

Колодязному Андрію Олеговичу – молодшому сержанту (посмертно).

Кондратевичу Ігорю Миколайовичу – старшому лейтенанту.

Язловецькому Павлу Олександровичу – старшому лейтенанту.

Нагадаємо, що 26 грудня 2024 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими воїнами та рідними загиблих захисників і вручив найвищі державні нагороди.