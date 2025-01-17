Зеленський присвоїв міністру оборони Італії державну нагороду України
Крозетто Гвідо отримав державну нагороду України
Президент України Володимир Зеленський нагородив міністра оборони Італії Гвідо Крозетто орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня. Про це йдеться в указі №36/2025 від 16 січня.
«За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня Крозетто Гвідо – міністра оборони Італійської Республіки», – йдеться в указі президента.
Нагадаємо, що 16 січня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув з офіційним візитом до України.
Згодом президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто під час його візиту в Україну. «Подякував Італії, її уряду та італійському народу за військову підтримку й зусилля в межах головування Італії в G7, зокрема щодо посилення санкцій проти держави-агресора», – сказав президент.
Сторони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, підготовку українських військовослужбовців і технічного персоналу в Італії, а також розширення співпраці між оборонними компаніями, включно зі спільним виробництвом та його локалізацією в Україні.
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