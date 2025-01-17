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Зеленський присвоїв міністру оборони Італії державну нагороду України

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський присвоїв міністру оборони Італії державну нагороду України
Президент Володимир Зеленський зустрівся 16 січня з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто
фото: Офіс президента

Крозетто Гвідо отримав державну нагороду України

Президент України Володимир Зеленський нагородив міністра оборони Італії Гвідо Крозетто орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня. Про це йдеться в указі №36/2025 від 16 січня. 

«За вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня Крозетто Гвідо – міністра оборони Італійської Республіки», – йдеться в указі президента.

Нагадаємо, що 16 січня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув з офіційним візитом до України.

Згодом президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Італії Гвідо Крозетто під час його візиту в Україну. «Подякував Італії, її уряду та італійському народу за військову підтримку й зусилля в межах головування Італії в G7, зокрема щодо посилення санкцій проти держави-агресора», – сказав президент.

Сторони обговорили зміцнення протиповітряної оборони України, підготовку українських військовослужбовців і технічного персоналу в Італії, а також розширення співпраці між оборонними компаніями, включно зі спільним виробництвом та його локалізацією в Україні.

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Теги: Італія міністр Міноборони Україна Володимир Зеленський державні нагороди

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