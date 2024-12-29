Прем'єр Молдови пригрозив «Газпрому» арбітражем через припинення поставок газу

Уряд Молдови не визнає жодних імовірних боргів перед Росією, наявність яких спростував міжнародний аудит

Дорін Речан: Росія використовує енергію як політичну зброю і перетворює жителів Придністров’я на заручників

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан 28 грудня засудив рішення російського «Газпрому» припинити постачати газ до країни. Голова уряду не виключив звернення до міжнародного арбітражу. Про це він написав у соцмережі.

«Це рішення знову підтверджує намір Кремля залишити жителів придністровського регіону без світла та тепла в розпал зими. Росія використовує енергію як політичну зброю і перетворює жителів Придністров’я на заручників. Уряд засуджує такі репресивні тактики та наголошує, що не визнає жодних імовірних боргів, наявність яких спростував міжнародний аудит», – заявив Речан.

Також він додав, що Молдова диверсифікувала джерела постачання газу, щоб зменшити залежність від єдиного постачальника для правого берега.

Речан запевнив, що країна готова впоратися з будь-якою ситуацією, що може виникнути через рішення Кремля.

«Водночас уряд ретельно проаналізує правові можливості, включаючи звернення до міжнародного арбітражу для захисту наших національних інтересів і отримання компенсації через рішення Кремля, які спричиняють економічні збитки і впливають на безпеку громадян Молдови», – наголосив прем’єр Молдови.

Нагадаємо, російський «Газпром» заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з «невиконанням платіжних зобов'язань». Компанія поінформувала, що 28 грудня направила повідомлення Moldovagaz про намір припинити поставки газу. Також в російській компаній звинуватили Moldovagaz у «регулярному невиконанні своїх платіжних зобов'язань за чинним контрактом, що є істотним порушенням його умов».

Окрім того, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.