Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня

Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною»

Європа досягла політичної згоди для створення фонду позик обсягом €150 млрд для фінансування озброєння

Євросоюз запускає фонд на 150 млрд євро для переозброєння України – FT. Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти РФ разом із США. ЄС запропонує країнам G7 знизити цінову межу на російську нафту. Зеленський уперше поговорив з новим президентом Румунії і запросив його до України. Розмова Трампа із Путіним та Зеленським.

«Главком» зібрав усі новини за 19 травня, аби ви були в курсі новин.

Трамп поговорив із Путіним та Зеленським: головні заяви президентів

Дзвінок диктатора РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа завершився. Путін сказав, що розмова тривала понад дві години та була «відвертою й корисною». Він «висловив подяку» Трампу за участь США у відновленні прямих переговорів Росії та України.

«Росія виступає за зупинку бойових дій, але необхідно виробити найефективніші шляхи руху до миру», – заявив Путін. За словами диктатора, Трамп у розмові висловив свою позицію щодо припинення бойових дій в Україні.

Трамп також опублікував заяву після своїх перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що розмова пройшла «дуже добре». «Росія і Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни. Умови для цього будуть обговорені між двома сторонами. Тон і дух розмови були чудовими», – заявив Трамп.

За його словами, Росія хоче вести широкомасштабну торгівлю із США, коли закінчиться ця «катастрофічна кривава баня».

Трамп також у понеділок провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Очікувалося, що Трамп спочатку проведе розмову з Путіним, а потім із Зеленським. Однак спершу він мав декілька хвилин розмови із українським лідером.

Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти РФ разом із США

Євросоюз уже готує 18-й пакет санкцій проти Росії у координації з американськими партнерами. Як передає «Главком», це підтвердив речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус.

«Готується 18-й пакет. Це є результатом заяви в Києві (під час візиту лідерів чотирьох європейських держав 10 травня - ред.). І для цього пакета санкцій розглядаються всі варіанти, … це координується і має бути узгоджено з американцями… Спільні санкції ефективніші, оскільки мають більшу силу», – сказав Корнеліус.

За його словами, канцлер Фрідріх Мерц працює з європейськими та американськими партнерами над цим новим пакетом

Євросоюз запускає фонд на €150 млрд для переозброєння України – FT

Європа досягла політичної згоди для створення фонду позик обсягом €150 млрд для фінансування озброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що механізм дозволить країнам-членам брати кредити у Брюсселя та використовувати їх на закупівлю зброї, переважно шляхом спільних замовлень. Ініціативу просувала Європейська комісія ще на початку року.

ЄС запропонує країнам G7 знизити цінову межу на російську нафту

Європейський Союз запропонує міністрам фінансів країн G7 цього тижня знизити чинну цінову стелю у $60 за барель на російську нафту, що транспортується морем, у межах нового пакету санкцій проти Москви. Як передає «Главком», про це заявив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

Домбровскіс не уточнив, до якого рівня ЄС хоче знизити цінову стелю, але джерела агентства кажуть, що ЄС запропонує встановити її на рівні $50 за барель.

На запитання журналістів, чи справді він внесе цю пропозицію на зустрічі міністрів фінансів G7 у Канаді цього тижня, Домбровскіс відповів ствердно.

Зеленський уперше поговорив з новим президентом Румунії і запросив його до України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із новообраним президентом Румунії Нікушором Даном. Як передає «Главком», про це йдеться на офіційних сторінках глави держави.

«Дуже важливо, щоб Румунія розвивалась і щоб ми всі разом співпрацювали в нашому регіоні й у Європі. Поважаємо Румунію та вибір румунського народу. Це країна, від якої багато залежить у питаннях безпеки. Ми дуже вдячні за внесок у захист життів наших людей», – заявив президент. Зеленський привітав Дана із перемогою на президентських виборах.