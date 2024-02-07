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На Закарпатті чоловік письмово відмовився від мобілізації: що вирішив суд

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
На Закарпатті чоловік письмово відмовився від мобілізації: що вирішив суд
На суді чоловік провину визнав та розкаявся
фото з відкритих джерел

Чоловік сказав, що ухилився від мобілізації, оскільки має поганий стан здоров'я 

У Закарпатській області до трьох років іспитового терміну засудили чоловіка, який письмово відмовився від мобілізації. Про це йдеться у вироку Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області. 

За даними суду, чоловік у жовтні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його «обмежено придатним» до служби у ЗСУ.

«Непридатний до військової служби в ДШВ, плавскладі, морській піхоті, спецпорудах; придатний до військової служби в частинах забезпечення, а саме у військових комісаріатах, установах, учбових закладах», – пояснили в суді.

Того ж дня він отримав повістку, проте категорично відмовився від мобілізації, написавши письмову відмову. 

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що ухилився від мобілізації, оскільки має поганий стан здоров'я і не може перебувати на військовій службі. 

На Закарпатті чоловік письмово відмовився від мобілізації: що вирішив суд фото 1
фото: скріншот

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до п'яти років позбавлення волі, замінивши реальний термін на три роки іспитового. 

Нагадаємо, у Хмельницькій області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо вважав, що до 27 років його мобілізувати не можуть.

Як повідомлялося, у Сумській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо йому не сподобався висновок військово-лікарської комісії. 

Раніше у Львівській області до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, оскільки його рідний брат уже на фронті.

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Теги: вибух військові корабель ракета подорож

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