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Зеленський про переговори з Сі Цзіньпіном: пропозиції від Китаю не надходили

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зеленський про переговори з Сі Цзіньпіном: пропозиції від Китаю не надходили
Зеленський передав дипломатичними каналами Пекіну інформацію про бажання провести діалог
фото: пресслужба президента

Зеленський скептично висловився щодо запропонованого Китаєм мирного плану

Президент України Володимир Зеленський не отримував від Китаю пропозицій щодо переговорів із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Київ передав дипломатичними каналами Пекіну інформацію про бажання провести діалог. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Зеленський повідомив, що звернувся до Пекіну з проханням про співпрацю щодо мирного плану з 10 пунктів, запропонованого українською стороною, і проведення зустрічі на вищому рівні.

Глава держави скептично висловився щодо запропонованого Китаєм мирного плану з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною. Зеленський зазначив, що на першому місці має бути повага суверенітету та територіальної цілісності.

«Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходило пропозиції зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше на Банковій заявили, розмова президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Пекіна.

До слова, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.

Теги: Китай Володимир Зеленський переговори Сі Цзіньпін

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