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Банкова пояснила, що заважає переговорам Зеленського і Сі Цзіньпіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Банкова пояснила, що заважає переговорам Зеленського і Сі Цзіньпіна
Михайло Подоляк
Фото: president.gov.ua

Труднощі в організації розмови пов'язані з відсутністю в Китаю чіткої позиції щодо своєї участі у врегулюванні війни між Україною та Росією

Зустріч президента України Володимира Зеленського та лідера Китаю Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«У планах (розмова – ред.) є. Організаційно займаються й Офіс президента, і МЗС. Ініціативно ми пропонуємо, тому що крім президента Зеленського сьогодні пояснити наслідки неправильної фіналізації війни практично нікому, адже президент доволі чітко розставляє всі акценти й серед наших партнерів, і, зокрема, серед нейтральних країн», – повідомив він.

Однак, за його словами, в організації цих переговорів є певні труднощі, пов'язані з відсутністю в Китаю чіткої позиції щодо своєї участі у врегулюванні війни між Україною та Росією.

«Це досить складно. Є питання того, що Китай іще не знайшов свого нового політичного місця. Тобто, чи хоче він на себе взяти питання врегулювання між Росією та Україною, чи все-таки він буде обережно стояти осторонь. Як я розумію, Китай іще для себе цього не з'ясував», – зауважив Подоляк.

Радник також згадав недавні переговори Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна, наголосивши, що розмови про Україну, війну та китайський «мирний план» у них не було, натомість усі переговори були присвячені економіці.

«Немає чіткої фіксації, що вони ухвалили рішення йти за планом Китаю, що потрібно припинити вогонь або примусити Україну сісти за переговори. Немає даних і про те, що Китай і Росія обговорювали військову складову щодо можливості Китаю допомагати РФ зброєю. Всі ці переговори були присвячені економіці», – додав Подоляк. 

Нагадаємо, що Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України.

До слова, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.

Журналісти зняли кадри розставання Сі Цзіньпіна та диктатора Володимира Путіна у Кремлі. Лідери двох країн обмінялися дружніми побажаннями.

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Теги: Михайло Подоляк переговори Сі Цзіньпін Володимир Зеленський

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