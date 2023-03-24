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Візит Сі Цзіньпіна в Москву: Пентагон вказав на тривожний меседж

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візит Сі Цзіньпіна в Москву: Пентагон вказав на тривожний меседж
фото з відкритих джерел

Ллойд Остін: «Візит Сі до Путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки Росії»

 

Візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви є «тривожним меседжем», який вказує на підтримку дій російського диктатора Володимира Путіна Китаєм. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Палати представників США, пише Укрінформ.

«Візит Сі до Путіна та його кількаденне перебування там, я думаю, надсилає дуже тривожний меседж, меседж підтримки Росії», – заявив Остін.

Він наголосив, що така підтримка з часом може перерости у надання Росії зброї. Зараз немає свідчень того, що Пекін надає Москві летальну зброю. Проте сам візит Сі Цзіньпіна в РФ уже є демонстрацією підтримки Путіна, а це само по собі «є дуже тривожним», зазначив глава Пентагону.

Нагадаємо, раніше Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України. Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.

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Теги: США путін Китай Сі Цзіньпін Пентагон

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