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Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білий дім оцінив, як заяви Сі Цзіньпіна про мир вплинули на тактику Путіна щодо України
Сі Цзіньпін на зустрічі з Володимиром Путіним у Москві
Фото: livejournal.com

На наступний день після зустрічі російського диктатора та керівника Китаю РФ запустила безпілотники і крилаті ракети по українських містах

Атаки на Запоріжжя та Київську область, здійснені РФ під час візиту керівника Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, говорять про те, що Кремль не змінив свого бажання знищити Україну. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу, пише «Укрінформ».

Посадовець назвав іронічним той факт, що Путін і Сі виступили з заявами про необхідність дотримуватися Статуту ООН та пошуку так званих «мирних рішень» для припинення бойових дій, хоча вже на наступний день РФ запустила безпілотники і крилаті ракети по мирних містах України, у результаті чого загинули цивільні.

«Путін точно не змінив своєї тактики після цієї «високої» риторики про мир і припинення бойових дій. Путін продовжує знаходити нові жорстокі способи вбивати українців та намагається фактично знищити українські міста, стерти Україну з карти світу як незалежну суверенну державу», – наголосив Кірбі.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін та глава КНР Сі Цзіньпін зустрілися 21 березня. Церемонія офіційної зустрічі відбулася у Георгіївській залі Великого Кремлівського палацу.

До відома, журналісти зняли кадри розставання Сі Цзіньпіна та диктатора Володимира Путіна у Кремлі. Лідери двох країн обмінялися дружніми побажаннями.

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Теги: путін Сі Цзіньпін США війна

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