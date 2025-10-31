Головна Країна Політика
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський прокоментував плани Путіна щодо Покровська: «Усі знають, чим це закінчиться»
Російський диктатор Путін анонсував розпочати коротке перемир’я у Покровську для приїзду іноземних ЗМІ
фото з відкритих джерел (російські ЗМІ)

Зеленський відреагував на плани РФ провести перемир’я для приїзду іноземних ЗМІ та підтвердив, що окупанти не контролюють місто

Президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення російських ЗМІ про можливий візит Володимира Путіна у Покровськ Донецької області, заявивши, що «всі розуміють, чим це завершиться». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Учора російський диктатор запропонував тимчасове 5–6-годинне перемир’я у Покровську та Куп’янську, щоб туди змогли приїхати іноземні журналісти. Зеленський підкреслив, що РФ зібрала на покровському напрямку близько 170 тисяч особового складу – «всі їх сили».

Коментуючи чутки про можливий візит російського диктатора до міста, Зеленський відреагував іронічно: «Всі будуть аплодувати. Всі розуміють, чим все закінчиться».

Президент уточнив, що ЗСУ намагаються знищити російські війська, які увійшли у місто, але роблять це обережно, щоб зберегти особовий склад. Він також спростував інформацію про «котли» для українських сил.

Голова СБУ Василь Малюк назвав заяви РФ про окупацію Покровська брехнею, нагадуючи, що вперше окупанти анонсували захоплення міста 19 місяців тому, але за цей час просунулися лише на 7 км, зазнавши десятків тисяч втрат.

Зеленський додав, що ситуація складна для обох сторін, включно з домінуванням дронів та перебиванням логістики противника. Окупанти отримали завдання «взяти» Покровськ після провалу операцій під Сумами та Куп’янськом, але поки що місто лишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський заявив, що під санкції вже потрапило 610 танкерів тіньового флоту Росії, проте необхідно додатково обмежити ще 340 суден, з яких 65 є ключовими для забезпечення агресії РФ.

Василь Малюк розповів, що позаминулого літа українські спецпризначенці знищили один із трьох російських комплексів балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік» на полігоні в Астраханській області. 

