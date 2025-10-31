Головна Країна Події в Україні
Україна знищила один із трьох російських комплексів «Орєшнік»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Україна знищила один із трьох російських комплексів «Орєшнік»
Українські спецслужби знищили російський ракетний комплекс «Орєшнік»
СБУ та ГУР ліквідували ракетний комплекс у РФ, а плани Москви розмістити «Орєшнік» у Білорусі загрожують Європі

Позаминулого літа українські спецпризначенці знищили один із трьох російських комплексів балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік» на полігоні в Астраханській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар очільника Служби безпеки Василя Малюка під час сьогоднішньої наради з президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією очільника Служби безпеки України Василя Малюка, позаминулого літа спецпризначенці СБУ та ГУР ліквідували один із трьох російських комплексів «Орєшнік» на території полігону «Капустін Яру» в Астраханській області РФ.

Президент Володимир Зеленський додав, що раніше у росіян було в запасі три постріли з «Орєшніка», один із яких вони вже використали (ймовірно, під час удару по «Південмашу» у Дніпрі). Наразі у ворога залишилося шість пострілів.

Також Малюк зазначив, що Росія планує розмістити комплекси в Білорусі. «Росіяни хочуть розмістити «Орєшнік» в Білорусі, і ми розуміємо, що його орієнтовна дальність 5000 км. І є мертва зона – 700 км. Тобто, європейцям потрібно звернути увагу на ці ризики» , – додав він. 

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України надало перелік компаній оборонно-промислового комплексу Росії, які задіяні у виробництві балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік».

Теги: росія Володимир Зеленський росіяни ракета Василь Малюк

