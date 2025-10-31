Україна знищила один із трьох російських комплексів «Орєшнік»

СБУ та ГУР ліквідували ракетний комплекс у РФ, а плани Москви розмістити «Орєшнік» у Білорусі загрожують Європі

Позаминулого літа українські спецпризначенці знищили один із трьох російських комплексів балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік» на полігоні в Астраханській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар очільника Служби безпеки Василя Малюка під час сьогоднішньої наради з президентом України Володимиром Зеленським.

За інформацією очільника Служби безпеки України Василя Малюка, позаминулого літа спецпризначенці СБУ та ГУР ліквідували один із трьох російських комплексів «Орєшнік» на території полігону «Капустін Яру» в Астраханській області РФ.

Президент Володимир Зеленський додав, що раніше у росіян було в запасі три постріли з «Орєшніка», один із яких вони вже використали (ймовірно, під час удару по «Південмашу» у Дніпрі). Наразі у ворога залишилося шість пострілів.

Також Малюк зазначив, що Росія планує розмістити комплекси в Білорусі. «Росіяни хочуть розмістити «Орєшнік» в Білорусі, і ми розуміємо, що його орієнтовна дальність 5000 км. І є мертва зона – 700 км. Тобто, європейцям потрібно звернути увагу на ці ризики» , – додав він.

Нагадаємо, що Головне управління розвідки Міністерства оборони України надало перелік компаній оборонно-промислового комплексу Росії, які задіяні у виробництві балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік».